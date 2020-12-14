經濟
李志成

投資策略

李志成：資金續泊港 低息撐樓市

【明報專訊】疫情反覆，環球經濟受打擊，不過目前香港市場仍穩健，獲各地資金青睞，有報告指出香港股巿今年集資金額排全球第二，反映香港作為國際金融中心地位未被動搖。市場資金充裕，帶動息口低企，對樓市有支持，加上政府最新宣布將採購疫苗，若能發揮顯著效果，或為經濟復蘇帶來希望。

大膽還價 有機會覓得「心頭好」

第四波疫情來勢洶洶，政府進一步收緊防疫措施，影響市場氣氛，窒礙二手睇樓活動。最近業主放盤態度明顯放軟，願意擴闊議價空間，有意入市的買家不妨多做功課，物色心水單位並大膽還價，有機會疫市覓得「靚價」心頭好。

樓市交投不斷，在物業成交中讓買賣雙方的需求得以滿足，地產代理的角色十分重要。近日持牌地產代理人數突破4萬創新高，事實上，地產代理行業多勞多得，收入無上限，吸引不少人才加盟。近年地產代理形象日漸專業化，地產代理監管局委託的調查發現，47%受訪者認為代理印象良好，較10年前提升，未來亦會不斷透過教育、規管，提升代理質素。

前瞻未來樓市，資金水平是主要因素，美國、歐洲等央行相繼推行量化寬鬆，全球資金氾濫，在中美紛爭升級之下，香港成為不少公司的資金避風港，部分中概股轉投香港上市，有報告顯示今年香港集資額約3900億港元，排全球第二，僅次於納斯達克。資金湧港下，本港銀行體系結餘升至逾4500億元，創歷史新高，不少資金紛紛流入磚頭等實物資產抗通脹，加上低息大環境延續，本港樓市仍見支持。

香港置業行政總裁

[李志成]

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