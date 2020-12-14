布少明：地產代理10年變遷

報告顯示，47%受訪者對地產代理印象「正面」，較10年前同類調查上升12個百分點；持負面觀感的受訪者比例，則由33%下跌至10個百分點。至於其他細節方面，多達85%受訪者認同地產代理「積極進取」，亦有近七成人認同其「擁有專業知識」，以上種種，充分反映地產代理的形象在過去10年持續改善。

地監局多年來不斷強調為顧客提供優質服務的重要，去年亦積極提倡專業地產代理須具備「三言兩與」特質，即「言出必行」、「言之有物」、「言而有信」、「與時並進」及「與客同行」，本行一直致力配合，而且這倡議本行多來年的宗旨不謀而合。本行一向恪守「顧客為主，服務為先」的精神，冀為所有客戶提供「快準懇貼專」的服務。本集團連續多年參加有銷售界「奧斯卡」之稱的「傑出推銷員獎(DSA)」比賽，本屆得獎精英人數更冠絕全行，足見本行於培育人才上的努力廣受認可，於提升整體業界形象及服務水平提供一定幫助。

綜觀近10年，業界最大轉變之一，當然離不開急速走向科技化，如由10年前買家必須親身睇樓，近年已可透過網站或手機App的「VR虛擬實景」、相片及視頻等即可網上睇樓；甚至目前更新推出功能更強大的「AI．VR看房」虛擬睇樓同時模擬不同裝修效果等，強化搵樓體驗。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]