廖偉強：地產代理是專業的行業

作出最佳配對 保障客戶利益

另一方面，在市場上由業主直接放盤的數量極少，買家難以參觀多個單位作比較，而且在索取更多物業的資料時，也會遇到不少困難。再者，買賣雙方在議價過程中缺少了中間人作緩衝，談判變得殊不簡單，很多時會產生問題。

事實上，地產代理是一個專業的行業，每日需要處理大量客戶的資料，更新業主的放盤動態，也要了解買家的入市步伐，作出最佳的配對。為了保障客戶利益，地產代理需要做足查冊的工作，過濾大量市場的消息，向客戶提供最準確的資訊，給予買家及業主作比較參考。更重要是平衡買賣雙方，減少在買賣時的衝突，收窄利益上的分歧，最終達成交易，所以地產代理並非別人眼中容易的工作。第四波疫情出現，政府收緊防疫措施，加上補就業計劃在11月尾已完結，各行各業所面對困難百上加斤。地產代理行業在疫情之下尚算幸運，雖疫情持續爆發，令到發展商推盤速度減慢，造成今年一手成交較去年跌逾一成，但是二手方面，卻較去年顯著回升近兩成。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]