陳永傑：耶倫+鮑威爾 美元軟樓價穩

耶倫不諱言，新型冠狀病毒疫情及其經濟後果，是美國的悲劇，必須有緊急行動，否則將造成更大經濟破壞。疫情對最有需要幫助的群眾，造成不同程度影響，必須確保所有人都分享得到經濟復蘇成果。現任聯儲局主席鮑威爾表示，復蘇放緩及疫情反彈，意味着美國未來數月更具挑戰性，直至疫苗生產及分銷障礙消除。他較早前表示，希望盡快推出刺激經濟措施。耶倫及鮑威爾均被視作推動低息及量寬的推手，她們會有更多刺激經濟措施出台。美元近期亦因此明顯走軟，美元指數本月初跌至逾兩年半低位的91.2點，比今年3月高位103點下跌11.96%。拜登亦促請美國國會盡快通過新紓困計劃，他強調明年入主白宮之後，會推出更多支援經濟措施。

美元貶值 資金湧物業資產

美國政府挽救經濟推行各種策略，已經是市場預期之內，美元走勢亦一浪低於一浪。美元貶值經已是預期之中，相對英國、美國的樓價因此今年穩步上揚，迭創新高，香港及加拿大樓價亦高企，資金很明顯流向實物的住宅等物業資產，以避美元貶值。假如美國為支持經濟再推新刺激經濟措施，不排除再加大量寬，資金將進一步湧向物業等資產，造成全球樓價再上一層樓，因太多資金要避險。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]