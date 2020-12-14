湯文亮：樓市今年不死 明年更不會死

記者知道我講反話，於是問明年樓市升抑或跌？我話升，而升幅視乎香港幾時可以與內地通關，就算單向通關，即是來港的內地人士不用14天隔離，對樓市都有莫大刺激。我對記者講的時候仍然不知道香港可以獲得疫苗，否則，我的答案不是升，而是一定升。

有老友話我可能唔記得計算BNO計劃，報道說將會有100萬港人移民英國，影響所及有不少住宅單位推出市場，在供應多，需求因經濟轉壞而減少，樓價將會大跌，這是不爭的事實。老友可能不明白，BNO計劃其實是迫香港人賣樓，不過已經到了尾聲，過了今個月，如果以BNO申請英國居留的人仍然擁有香港物業，日後賣樓就要交英國稅。所以，因為移民英國而要賣樓的人已經時日無多，到了明年初，賣唔賣樓都冇所謂，一定要交稅，所以，對明年樓市影響不會太大，老友覺得唔啱聽，冇回應。

倘內地購買力湧港 上半年升幅顯著

每年到了11月、12月以及翌年1月，樓市都會比較淡靜，在春節過後，地產商就會以較接近市價推盤，做成一個小陽春。不過，今年因疫情嚴重，小陽春並沒有出現，到了明年，有可能出現一個較大的小陽春，如果內地購買力及時湧至，樓市在上半年會出現顯著升幅，大行已經察覺到有這個可能性。

大摩開始看好，預測明年住宅樓價有2%升幅，大家千祈唔好以為2%是很少，大行預測通常會逐步加上去，如果明年上半年有升幅，不排除大摩或其他大行會將樓市升幅調高。最後一個理由，今年住宅樓價不跌，代表業主堅守不賣樓，有如此堅毅的業主，我點解要潑冷水。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]