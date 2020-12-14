曾淵滄：疫苗快啟用 留意經濟復蘇股

當然，估計特朗普成功翻盤的機會非常低，但是，這項行動已足以讓投機者「興風作浪」。

英國、加拿大、美國皆已正式批准美國輝瑞（PFE）藥廠的Covid19疫苗，股市對此信息應該是興奮的，特別是傳統舊經濟股、旅遊股、地產股，只不過，眼前的情况是疫情加劇，能不能捱過這段日子已經是一大考驗，最大的好消息當然是英國政府已經批准匯豐控股（0005）和渣打集團（2888）恢復派息，不過，匯控股價早在這個好消息出現之前已經回升到多個月前英國政府下令不許匯控派息前的水平，也就是說，上周五的好消息早已預先在股價上反映了，今後匯控股價能不能再升，則取決於匯控今後的業績。

疫苗出現，市場已開始估計最遲明年底Covid19將成為過去，經濟開始快速復蘇，不過，暫時而言，全世界只有中國內地可以說是疫情已經全面受控，生產全面恢復，全球的其他地方，生產停頓或半停頓，導致全球都依賴中國的產品以解決日常生活的需要，這使到今年11月中國外貿的出口額大幅增長21%。

基層飲食需求 未受疫情影響

中國出口增加，所有的工業生產資源的需求也同時增加，其中，最老牌、長期吸引投機者炒作的股份有兗州煤業（1171）、江西銅（0358）、中國鋁業（2600）。

香港特區政府也宣布採購了1500萬劑疫苗，最快下個月就可以到港，因此，目前因疫情而遭到巨大打擊的股份都有機會快速復蘇，其中，飲食股在疫情中受到的打擊最重，疫情一旦受控，復蘇也應該最快，愈是基層的飲食股，股價應該最快復蘇，實際上，像大家樂（0341）、大快活（0052）、太興（6811）、嚐高美（8371）這類基層的飲食場所，僱員薪酬不高，過去兩輪政府的保就業津貼已經為這類食肆封了蝕本門。

大部分員工都能取足50%的薪酬津貼，而且基層飲食的需求不會因疫情而消失，香港有太多人根本不可能回家煮食，因此，就算不許堂食，也可以外賣，但是宴會、高級餐室就很難搞外賣。因此，只有等到疫情真正受控限聚令取消，高級餐室、宴會才能恢復。

其他與疫情有巨大關係的股份就是酒店股、澳門賭股、本地地產股，其中部分澳門賭股如銀娛（0027）股價早已破頂，投資者不但憧憬內地賭客來臨，更憧憬橫琴的發展，早期銀娛在橫琴買下2平方公里的土地，這幅土地現在價值不菲。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]