王弼：高息股有望爆上追落後

情况猶如大家在同一個課室考試，明知幾個考生出術（不跟規矩就是出術），改卷後排列的名次，你說有沒有公信力，跟足規矩的考生會不會服氣？當然他們會去投訴，希望取消考試結果，如果考試局不受理他們的投訴，繼續容許出術行為，考生迫於無奈，唯有一起出術，或杯葛考試，這就是目前美國的寫照！當然，出術的州份，在主流傳媒大力掩護下，把出術行為說成合情合理，對於最高法院的法官構成巨大壓力。

美各州份陷南北戰爭以來最大撕裂

果然，上周五最高法院拒絕受理得州的案件，既然主流傳媒已經說最高法院不可與人民為敵，大法官們也要從善如流。不過，拒絕受理得州聯同十八州的案件，這些州份就會覺得美國選舉制度不公，將來也會隨意搬龍門，或最激烈的方法是杯葛選舉。這是美國州份陷入自南北戰爭以來最嚴重的撕裂，可是目前美股，完全沒有反映上述危機。

可能是華爾街認為，民主黨已經牢牢控制了主流媒體，最高法院不敢否決四州的選舉結果，19個州份不服氣又如何，難道即時宣布脫離美國獨立？這是美股維持高位的理由，至於得州等以後會否一齊在選舉出術，也是4年後的事，炒股只爭朝夕，當然不會理會。

但美股的確超買，除了貪婪指數仍處於極高位，本欄看好的能源類股份，也可以用「升到癲咗」來形容，以前提及過一些瀕臨破產的企業如西方石油（OXY）和美國鋼鐵（X），都由今年低位升了1.5倍和3.4倍，而且大部分升幅是在這一個月內發生！超買調整隨時殺到，但看着美匯指數日日在下跌，拿着現金不買貨等通脹蠶食又不是辦法。

美股超買調整隨時殺到

本欄認為，目前股票豬狗皆升，包括債券的回報，都不合理地低，但一些穩定派息不太受疫情影響的股票如公用股，卻沒有跟隨大市上升。要知道，這類股份的走勢在以往是緊貼美債價格。記得2016年英國脫歐公投後，10年美債孳息跌至1.3厘，開啟了高息股爆升之旅，例如港人熟悉的領展（0823）就由50元水平升到2019年的99.8元歷史高位，同期港鐵（0066）也由38元升到55.75元，兩股期間還派了許多股息！上周五10年期美債孳息率，雖然比早前今年低位0.38厘回升不少，但只有0.897厘，仍遠低於2016年的低位1.3厘。

全球發達經濟體有日本化現象

目前，美股也有許多類似股份，Altria（MO）目前股息率為8厘，但華爾街普遍不認為有減派息的可能，上季還增加了派息，至於埃克森美孚（XOM），目前股息也有8厘，不過跟MO不同，市場普遍認為高息不能維持，但最近有股壇維權人士搞局，要求公司削減開支維持派息，XOM的股價即時反應。全球發達經濟體系有日本化（Japanification）的現象，哪裏來穩定8厘的派息？目前市場資金充裕，但還未湧入這些超值的高息股，若像早前資金突然湧入石油股，升幅可以非常可觀。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]