張佩儀：中港股看好科技金融消費板塊

一般中港股票基金主要投資對象都包括金融、科技和消費。今年中央提出首要經濟目標是穩增長，加快現代化經濟體系建設，提升科技和創新能力。科技產業成為中國經濟轉型的一大發力點，而兩地亦有緊密合作，包括香港與深圳的創新及科技業組成的深港科技集群，故對兩地科技業的成長繼續抱樂觀期望。

消費產業 中國經濟增長第一動力

金融方面，人行今年多次降準，又表示今年重點工作是保持穩健的貨幣政策靈活度，社會融資規模得以擴展，利好兩岸經濟氛圍。

至於消費產業方面，消費已經連續6年成為中國經濟增長第一動力。去年中國前3季消費對經濟增長的貢獻率達60.5%，今年第一季的貢獻率亦有54%，可見消費是最具影響力的板塊。今年內地穩增長的經濟政策，進一步為消費者提供支持，預計消費意欲和購買力能得到增長。對外貿易方面，疫情緩和及內地為應對與美國的貿易摩擦，積極尋求多元化出口，預計出口量會有增長。

因此，投資者可留意持有以上行業股票的基金，並將這類的基金配置在自己的強積金組合中，如均衡基金和股票基金等，以捕捉有關板塊的升浪，獲取相應的回報。

[張佩儀 財女手記]