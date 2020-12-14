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何國良：中國可再生能源潛力巨大

【明報專訊】12月經過首周的熱鬧後，一如預期，市場漸漸回到交易量穩定下來的情况，市場氣氛亦逐步轉向更濃厚的假期色彩。屈指一算，過年前的交易日亦只剩下13天，在聖誕節前後的交易日一般淡靜，所以下周就可能是本年度不少投資者最後衝刺的一周了。剛過的一周，沒有太多足以影響巿場走向的大事。疫苗的消息不斷有更新，有藥廠再公布疫苗有效的數據，令市場相信未來將有更多不同類型的供應在市場推出，有助各地疫苗注射的推進。不過，同一類（疫苗誕生）的消息，已經不可能再像第一次般震撼了。另外，暫時中國疫苗相關的消息相對偏少，相信未來兩周會有更多的結果陸續公布，屆時將會推動相關股票和市場上揚，大家亦不妨多留意。

由於市况變化不大，我們倒不如多花時間繼續展望2021年投資的內容。在宏觀經濟形勢上，我們仍然預期全球經濟有望從今年的低谷中爬出來，有利不同公司的營運。在這情况下，資金從西向東流將在未來一段時間持續出現。我們亦因而討論了兩大主要市場——美國市場和中國市場一些2021年的投資預期。本周，我們從市場的角度，轉移到明年的投資主題上。

雖然在科學上，並沒有結論說明今次的疫情跟地球環境污染有直接關係。但從社會各界和輿論上看，大家都感到，如果我們再如此不節制地利用地球資源，我們最後也要承受後果。因此，在未來各地政府政策上，我們不難發現，會有愈來愈多的政策傾斜向環保和持續發展上。

在整體環保事業上，如何有效控制各地的碳排放量已經是明顯需要大家一同參與、但說易行難的一個項目。根據報告，現時中國的碳排放量約在115億噸，美國為58億噸，而歐洲為35億噸，若以人均來看，中國排放量約為美國一半。在中國持續發展的前提下，能源需求仍然是向上升的，這引發出來的新增碳排放量自然令中國更難控制。因此，如果要達致更好的控制，不難想像，中國將需要比以前加大力度轉型，才可以把排放量有效減少下來。

環保成趨勢 料國策投放更多資源

在眾多經濟活動中，能源消耗是直接影響排放量的一項，以非化石能源資源去逐步取代原有的化石能源是長遠要走的路。這個改變不但可以是環保相關問題，由於再生能源更可說是取之不盡，如果再生能源能佔中國能源高比例的話，中國就不再需要依賴外國的石化能源供應，可以完成更安全的能源結構。因此，筆者相信，中國投入這方面發展的資源在來年會倍增，有利行業發展。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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