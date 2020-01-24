何啟聰：趁破頂資金獲利 小米沽17399

小米（1810）上周五破頂，其後即市回吐，收市微跌，結束連升3日走勢，短期股價或整固。向上留意順勢挑戰30元的機會，向下支持參考26元。資金在小米創新高後部分獲利，午後轉跌時略見新資金進場，部分投資者轉吼牛證望股價稍作整固後再升。短線繼續留意小米會否先在27至28元間整固，再伺機向上挑戰新高。

看好可留意小米購18947，行使價35.05元，2021年2月到期。或小米牛52285，收回價26.00元，行使價25.60元，2021年7月到期。相反看淡可留意小米沽17399，行使價24.28元，2021年5月到期。或小米熊54418，收回價29.29元，行使價29.69元，2021年2月到期。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]