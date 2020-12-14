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劉思明：舊經濟股受壓 品牌消費看俏

【明報專訊】港股上周繼續調整，新舊經濟股都未見起色，舊經濟股更見沽壓，即使大市仍處整固階段，但形勢轉淡，若持重倉不妨趁反彈減磅，短線炒作則品牌消費股看俏。

恒指上周跌330點或1.23%，收報26505點；國指跌1.62%。恒生大型股指數跌1.06%，中型股及小型股指數分別跌1.77%及2.23%，中小型股沽壓較大。大市上周日均成交1306億元，與60天平均相若，交投平穩。

恒指國指走勢以至趨勢寬度有轉弱情况，過去兩周恒指周初受壓後反彈，上周力守26300點支持反彈，但力度一般，升至26700點已大阻力；雖然有機會營造下跌楔形，整固後再展升浪，但國指跌破平台10550點久久未能收復，走勢轉弱，或反覆下試低位。趨勢寬度，恒指國指成分股高於10天線、20天線比例，上周曾降至四成以下；成分股調整普遍失守20天線，形勢偏淡。

藍籌普遍失守20天線 形勢偏淡

大市據《明報》港股數據庫，升跌比率54比46，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔半成多；大市經過連續7日跌多升少，直到周五才略為轉好，但上升比例也只是稍為多於一半；儘管跌多升少期間，跌逾3%佔比大多時少於一成半，沽盤動力不大，但市况表現疲軟。

個別行業沽壓沉重，本報數據庫追蹤的30個行業，有近八成下跌，當中有七成跌幅超過2%；基建及建材跌5.69%表現最差，中資電力、教育跌近5%，航運物流、內房及物管跌逾4%；中資金融跌近4%。基建、中資電力、內房走勢疲弱，持續受壓；不過，航運物流、中資金融則是領導舊經濟熱炒，其走勢對炒風能否重臨有啓示作用。

中遠海控海豐受制20天線 下試低位

對上兩個月（10及11月）最多累升逾四成內銀內險股招行（3968）、太保（2601），以及倍升航運股中遠海控（1919），累升逾六成航運物流中外運（0598）、海豐（1308），除太保險守20天線，其他都已穿20天線；中遠海控、海豐曾經出現反彈，受制20天線下試低位，撈低要忍手。

相比下，消費升級、高端及品牌消費股更具韌性。周大福（1929）在10月率先重返2018年高位水平，普拉達（1913）上周大漲逾17%，挑戰2018年高位47.8元，歐舒丹（0973）亦向近5年高位20.75元推進，新秀麗（1910）明顯落後，可以留意。

新秀麗緩升挑戰高位 有望上試14.7元

新秀麗相比其他高端品牌消費股，業務更受疫情及旅遊限制的打擊，復蘇緩慢。周大福截至9月底止3個月中國內地的同店銷售已恢復增長，增長達一成；期內歐舒丹銷售淨額跌幅收窄至4.5%；新秀麗銷售淨額按年跌65%，相比第二季銷售淨額按年挫近八成有所改善。

不過，受到旅遊限制打擊中資航空股，南航（1055）升越2月高位向年初水平進發。新秀麗上月強勢突破3月高位，回調於10天線已有承接，緩升挑戰高位，後市有望上試14.7元，甚至2月高位16.5元；可設10天線約（13.3元）為止蝕位。

[劉思明 數據尋寶]

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