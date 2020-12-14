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張兆聰：來季美股值博率勝A股

【明報專訊】環球股市高位反覆，一路高歌猛進的美股也出現震盪調整，中港股市則走勢偏弱。筆者幾周前指中港股市與美股最大的分別，在於明年貨幣政策預期背道而馳。當時A50指數屢創新高，上證指也嘗試突破前高位，但市場內部動力開始有些問題，很多股份都衝高回落，呈現大戶拉高出貨的迹象，而重磅白馬股則發力支撐指數。當上周重磅股也回軟，A股就出現全面回落。展望明年首季，美股仍是較好的選擇。

市場對於中國貨幣政策的預期都頗一致，就是最寬鬆的階段已過。這個預期已在市場反映，分歧在於政策變化的速度和幅度。按常理，中央應已汲取了2018年暴力去槓桿的教訓，在退出寬鬆政策時步伐會較緩慢，而人行在11月底開展了2000億元（人民幣‧下同）的一年期MLF操作，同時還開展了總額1500億元的7天期逆回購操作；相對於市場僅400億元逆回購資金到期，單日實現3100億元淨投放，更令市場放下心頭大石。滬深300指數也在12月首個交易日創下近期新高。

中國最寬鬆階段料已過

不過，11月社融數據步入拐點，還是令市場受壓。當月按年升11.6％，較10月份的11.7％下降，也是今年首次出現下降。從內部結構看，政府債券淨融資按年多增2284億元，但明年肯定無以為繼；企業債券淨融資則只有862億元，為2月以來最低水平，同比及環比分別少了2468億元和1669億元。在華晨、永煤等債券連環爆雷下，這個情况也可以理解。居民和企業信貸比較穩定，也繼續長期化的趨勢，反映內地樓市大致平穩，以及企業對於經濟復蘇都比較樂觀。

2017年大升市難重現

現在的問題是，社融拐點後，股市如何走。上一次社融和M2見頂轉跌是2017年，結果在棚戶區貨幣化、中央大舉派錢下經濟強勁增長，盈利推動股市大幅上升。市場觀點多看好明年A股，認為可再次出現2017年般的盈利牛市。但當年茅台起動時，市盈率由20倍升至35倍，而現在則是50倍、60倍。這不是說無法再上，只是值博率似乎不是太高。

政治局經濟會議為明年定調，反壟斷是首要任務，同時做好「六穩」工作和擴大內需。中國在財政和貨幣政策的空間都不大，更多依靠措施谷內需，例如汽車下鄉、放寬限牌、補貼更換智能家電、加大新能源裝機等。大市表現應該不差，但難出現2017年般的大升市，炒作更集中在個股和板塊，例如上周火鍋、啤酒、奢侈品等內需股就遠勝大市。相對於A股，美國無論財政還是貨幣政策都繼續寬鬆，短期或會因刺激方案落實、聯儲局會議利好兌現或落空而震盪，但中期依然看漲，值博率還是高於A股。

中海油6.75元可入市

布油升破每桶50美元，三桶油強勢回升，中海油（0883）大漲6.1%。摩通指6月以來累跌20%，對比恒指同期上升8%，表現未受近期油價反彈所帶動，主因是受到美國制裁，導致外資被迫沽貨所致。從基本因素看，現價是吸引的，但回看同樣被制裁的中移動（0941）的走勢，則是急挫後再持續陰跌。究竟中海油能否持續回升成疑，但現價確實具備值博率，可候低於20天線，即大約6.75元附近入市，跌穿前低位6.5元止蝕。

[張兆聰 還看今朝]

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