金子：季績勝預期 美團牛51063

根據法巴衍生工具部數據顯示，資金流方面，恒指牛熊證1000點差距期指張數比例36：64。牛證的重貨區集中在25500點至25599點，熊證的重貨區集中在27000點至27399點。匯豐衍生工具部提供數據顯示，輪證資金方面則以科技股為主，包括京東（9618）、騰訊（0700）及吉利（0175）直至上周四的五個交易日內，分別錄得超過6100萬、3400萬及1600萬元淨流入。淡倉傾向持有美團（3690）及小米（1810）最多，同期見超過2400萬及1500萬元淨流入。

筆者上周推介小米瑞銀一六牛Ｓ（68516）升了逾40%，故投資者可以先行止賺。雖然疫苗即將面世，但相信要到下年才會知道會否有效，故美團仍然被看高一線。大華繼顯發表研究報告指出，美團第三季收入按年升28.8%，勝市場預期。管理層指公司擴展餐飲外賣的基建，配合新鮮雜貨業務的發展。該行維持其「買入」評級，目標價343元。看好美團可以留意其牛證51063。

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