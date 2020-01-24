經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：IPO狂潮「錢作怪」

【明報專訊】行家都知道，年尾IPO往住是大旺，因為公司若未能在年尾前上市，就要再補充財務資料，花時間也花金錢。但正是因為人人趕上市，往往新股質素良莠不齊，選擇多而好股不多。

但是今年例外，我們看到港股新股市場相當熱鬧，散戶及基金經理也進帳不少。泡泡瑪特（9992）首天升八成，京東健康（6618）也升五成多，就連「舊經濟」的華潤萬象（1209）也很強。

香港散戶不易參與美股新股，但美股的情况比香港更瘋狂。DoorDash在香港知名度不高，在美國倒是「外賣仔」一哥。公司上星期上市，首天就升一個開。市值比知名的餐廳Chipotle、Domino's、Outback母公司等等加起來還要大！DoorDash市值也比Kraft Heinz、Ford以及lululemon等「舊經濟」公司更大。

當真「平台是王道」？但公司當然是沒有盈利，而也面臨眾多相似平台的挑戰。小弟現在身處台北，在酒店14天隔離中，每天也是幫襯外賣App。的確偉大，但如何賺錢？有說當公司「養熟」客仔，待你習慣了他，便會收割，加價。可能是，但其他對手呢？小弟幫襯不同外賣平台，實在想不到有何分別，一家用完優惠就轉另一家，純粹就是鬥燒錢的遊戲。

DoorDash以外，共享經濟的兩大老師爺Airbnb（另一家是Uber）也姍姍來遲上市。也是升一個開。相對下好像比較合理，固然環球旅遊停頓，公司業務大受打擊，但股票是看前景。况且Airbnb在行內的領導地位較難挑戰，燒錢的程度也沒其他公司嚴重，1000億元市值可能有點貴但不算太過分。這市值也比四大酒店集團（Hyatt、Intercontinental、Hilton、Marriott）加起來還大──但也是因為酒店苦苦經營，市值由高位蒸發不少。

中資搶生意 RobinHood趕上市

眼見如此市况，其他公司當然也不會怠慢，快馬加鞭加速上市。反正花無百日紅，誰也不知道派對音樂何時停下。之前介紹過的美國「零佣券商」，近年名氣甚大的RobinHood，也在籌備上市。公司既然不收佣金，如何賺錢？大家可以研究一下。但同時間，外媒報道中資券商搶走RobinHood不少生意，相信也是公司急急上市的原因之一。無論是創辦人想趁情况還好時退場，還是集資對付對手，都應該上市。

以上說的是一級市場，IPO新股上市。但二級市場一樣精彩。小時侯看《大時代》，記得「股票必勝法」，第一句是「股市原意，乃讓集資搜資有其地」。記着，公司「cap水」是天經地義。而公司應該對股東有交代，股價夠高時，不cap水對不住股東。

高位集資 天經地義

Tesla的鋼鐵人Elon Musk雖然常諷刺華爾街，但他本人拿認股權證當然絕不手軟（當然公司股價升，股東也不介意他發財）。同時間，見股價在高位，下星期一更會進入標普指數，公司也趁高集資。發新股集資50億美元──但攤薄效應才1%，因為公司市值已達到近6000億美元。這也看到，在高位集資的好處。公司同時解決了負債過高的問題，也拿到資金再發展。

較早前，小米（1810）也在香港集資300億元，即使不計可換股債，只計新股也超過200億元。美國上市的新加坡公司Sea冬海集團也集資20億美元。Sea是什麼東西？行外人或會較陌生，但公司也是今年美股的神仙股之一。公司外號是「東南亞騰訊」或「東盟阿里巴巴」，業務不辯自明，自然是電商和遊戲。

美就業數據差 反有利股市

以上種種，說穿了，只是一句話，錢太多。上星期五和同文陸振球兄在《明報財經》直播，提到美國就業數據轉壞。聽上去很賴皮，但這很可能有利股市。兩黨正在刺激方案中拉拉扯扯，但若就業情况轉壞，反而加速他們達成協議的可能。當然，資金不一定湧到你買入的板塊，例如港股、港樓及黃金，表現只是平平。但資金總會流至某些資產，若有時間可以多做功課，或者順勢而行。若沒有時間心血，做法也很簡單，就是分散投資。不只是同一市場中買不同股票，而是投資不同市場。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票

環一證券投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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