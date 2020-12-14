林少陽：明年投資市場勿期望過高

最令人萬料不到的是，這場規模可比上世紀環球經濟大蕭條的經濟災難，最後竟演變成一場超級資產通脹盛宴。如無意外，今年將是投資市場十年難得一見的大豐收之年，可經過近兩年接踵而來的事故，港人哪敢指望意外不常發生？正因為過去一年，資產市場已經設置了一個較高的價格門檻，展望一個全新而且可能充滿更多變數的2021年時，讀者最好還是不要對明年的投資回報，寄予過高的期望。

學過統計學的人都知道，每次搖骰子估大細，都是獨立事件；換言之，今鋪開大，並不影響下鋪開大或細的機會率。因此，我們並不能單純因為今年個別股份累計的升幅較高，就認定相關股份明年的表現會有所回落，一切還得視乎相關公司能否交出一份令投資者喜出望外的成績表而定。

因此，筆者必須事先澄清一句，展望明年市况，筆者傾向保守，只是個人取態，絕對不是對後市的客觀預測，而作出這個取態的原因，主要是不想給予自己及客戶過高的回報承諾，以免我們的投資組合承受過高的市場風險。

消費行業跌至谷底 明年回升難度不高

記得初出茅廬之時，每年年底，都會為未來一年時局暢所欲言，作出很多具體而且細緻的預測。隨着年紀漸長，犯錯的經歷多年，早已不敢將說話講得太盡。對於明年，愚見認為將是好淡因素紛陳的一年。當中，利好因素包括全球疫苗生產商正以破紀錄的速度開發新冠病毒疫苗，並陸續推出市場，即使疫情仍在惡化，投資者確實是看到未來經濟谷底回升的一線曙光。其次，不少受累於疫情的可選消費行業，盈利周期早已跌至谷底，在低基數的前提之下，2021年盈利由谷底回升，難度不高。

利淡因素方面，很多受惠疫情的大市值科技股，股價經歷過接連9個月的拋物線升勢之後，雖然中長線投資價值仍在，但是仍未入市的潛在投資者數量買少見少。即使2021年盈利進一步上升，但是每股盈利增長速度，有機會被估值回歸歷史平均數的壓力所抵消。須知道，這批科技藍籌股，早已成為過去10年全球股市持續破頂的火車頭，火車頭一旦失去前進的動力，大市即使再升，力度亦將受到限制。至於周期股的盈利復蘇，由於這批股份佔大市指數的權重不高，加上很多相關股份自今年第四季開始大幅追回年初以來的失地，令明年相關股份的進一步升幅，亦被剛過去一季的價格升幅所局部透支，限制了未來一年進一步上升的動力。其次，現時市場的共識，是候任美國總統拜登沒特朗普那麼敵視中國，可是亦有意見認為，去中國化早已成為美國兩黨共識，而拜登在外交上比特朗普更長袖善舞，他未來可能更能聯合盟友，對付中國。

拜登或更能聯合盟友 對付中國

投資應該是一輩子的事業，面對不可知的未來，筆者寧願坦白承認，自己的不足與無知。既然我們已建立了一個，相信可以抵禦十級颱風的投資組合，就讓我們以欣然的態度，迎接一個不可知的新年。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]