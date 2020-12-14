陸振球：領展合退休收息一族

領展股價去年曾逼近100元，之後因各種不利因素令股價曾回吐約四成，卻也令股息率回升至略高於4厘，隨着香港社會動盪減退，香港也將引入新冠肺炎疫苗，相信領展業績會改善，技術上周線圖已升穿一年多的下降軌（圖2），可以伺機吸納。

面對逆市 派息有增無減

除領展外，香港人大部分都有供強積金作退休之用，那如何善用強積金令退休更妥善，可報名參加以下的《明報》主辦的網上投資研討會：

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

在現時低利率的環境下，如何利用強積金，作出適合你的退休投資策略？今次視像研討會，請來專家講解如何利用積金易，把握數碼經濟投資機遇，參加者亦可提交你的強積金投資組合，專家將即時為你分析和解答！

■日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00-7:45 (HKT)

費用：400元；早鳥優惠價：300元

方式：Zoom視像會議形式

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

報名: https://link.mingpao.com/66158.htm

◆講者：

羅盛梅 — 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

李錦榮 — 香港投資基金公會行政委員會成員

— 香港投資基金公會前主席

— 金融學院會員

龐寶林 — 東驥基金管理有限公司董事總經理

— 亞洲金融科技師學會主席及創辦人

— 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

[陸振球 投資超限戰]