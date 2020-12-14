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黃德几 几不可失

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黃德几：頤海積極拓第三方業務

【明報專訊】隨着內地疫情相對受控，餐飲行業見回暖迹象。頤海國際（1579）為海底撈（6862）於中國的火鍋底料產品的獨家供應商，今年上半年集團的收入22.18億元（人民幣，下同），按年增加34%，純利升52.5%至4.46億元。整體毛利率按年上升2個百分點至39.7%，主要由於擁有較高毛利率的第三方銷售業務，在總銷售收入中的佔比有明顯上升。集團過往與關聯方（海底撈集團和蜀海供應鏈集團）的業務息息相關，收入佔比在2018年或之前一直超過四成，惟2019年度佔比收窄至38.8%。

增長抵消關聯方收入減少影響

今年上半年，核心業務——火鍋調味料，收入按年增加11.7%至12.15億元，佔總收入的54.8%。期內，向關聯方銷售火鍋調味料產品收入顯著下降32.4%至4.69億元，惟來自第三方的收入大幅增長89.5%至7.46億元，佔火鍋調味料產品總收入的61.4%。來自第三方銷售的火鍋調味料的毛利率達到55%，遠高於關聯方的25.2%，成功抵消關聯方收入減少帶來的負面影響，並減低單一客戶帶來的的風險。

受到「宅經濟」所影響，推動複合調味品和方便食品家庭端消費。期內，中式複合調味料的收入上升49.7%至2.99億元，方便速食的收入增加95.9%至6.68億元。至於電商方面，集團在天貓、京東等電商平台擁有5家旗艦店，今年上半年的電商渠道的銷售收入，按年上升35.4%至1.59億元。

考慮90元吸納 不跌穿84元續持有

走勢上，自10月起形成下降軌，惟跌至90元水平後反覆爭持，近日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料改善，可考慮90元（港元，下同）吸納，反彈阻力110元，不跌穿84元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]

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