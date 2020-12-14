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趙海珠 匯市前瞻

投資策略

趙海珠：美元弱勢將延至2021年

【明報專訊】還有兩個多星期就踏入2021年，2020年相信對全球的人來說都是難忘的一年。新冠疫情令全球經濟陷入自第二次世界大戰後最嚴重的衰退，各國的紓困措施、疫苗的研製及發展等，都仍然在全球各地發展中。在投資角度來看，似乎今年的情况亦令投資者學懂分散投資的重要。

展望2021年，渣打對外匯市場的看法並無太大改變，仍然認為美元正經歷周期性及結構性的趨勢，未來仍會繼續向下。事實上，美匯指數從今年9月底最高升至94.8後逐步反覆回落，目前已跌至兩年半的低位，執筆時指數處於90.6左右水平，3個月內下跌幅度逾4%。渣打認為美元的弱勢將會延續至2021年，而弱美元將會利好整體投資回報，特別是新興市場。

經常帳赤字擴張 美元承壓

美國聯儲局轉向平均通脹目標，有效減低局方應付通脹加劇而利率上升的可能。聯儲局亦暗示將會為任何增加的財政赤字提供資金以限制債息走勢；此舉將會限制美國實際收益率，聯同經常帳赤字的擴張，都將令美元繼續承受下行壓力。美元走弱亦會利好投資者及非美資產和貨幣，當中渣打認為歐洲、亞洲貨幣，以及澳元和人民幣都會走強。

倘達成脫歐協議 英鎊可試1.3540

除了還有兩星期就到2021年外，兩星期後亦同時是英國脫歐的最後限期，近日英國與歐盟的官員及談判代表開會繼續就脫歐協議磋商，不過最新的談判似乎進展不大，令最近英鎊兌美元走勢較為波動。渣打相信英國脫歐的發展將會繼續令匯價受壓，而市場對最後一刻的協議仍然存有希望。預期匯價的即市支持將會處於1.3200至1.3210；若協議最後能夠達成的話，相信匯價有機會上試1.3540，否則則有機會回落至1.30水平或以下。

歐元短線仍有機會走高

另外，歐洲央行剛剛在上星期舉行議息會議，維持利率不變，宣布在疫情下會將緊急購買計劃由原本的4000億歐元增加至5000億歐元，並承諾會將資產購買計劃延長至2022年3月；同時亦會將長期再融資計劃（TLTRO）的優惠條款延長。總括而言，央行仍然承諾未來會維持低息及寬鬆的財政環境。技術上，歐元兌美元短線仍然有機會向上，而即市的阻力將會處於1.2180。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

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