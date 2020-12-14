沈永年：大灣區學校怎樣選擇？

葳葳的兒子現正於深圳的一所公立學校就讀二年級，但也只是以「借讀生」的身分獲批在該校就讀一年。早前筆者陪同葳葳接她的兒子放學，也訪問了她兒子對在深圳生活的一些看法。葳葳的兒子表示十分喜歡深圳生活，因為有很多好玩的地方，例如動物園和大型的室內運動場，更可以在動物園內騎馬。當被問到喜歡以往在香港就讀國際學校，還是現在於深圳就讀本地學校，他則表示兩者都喜歡：香港的功課量較少，比較輕鬆；深圳的學業壓力雖然較大，但娛樂也比較多。既然港人難以入讀本地學校，內地的國際學校和民辦學校又該怎樣選擇呢？

港人難以入讀本地學校

國際學校，顧名思義就是讓學生為出國讀書作好準備的學校。內地的國際學校只供來自港、澳、台等地的學生就讀，並不會取錄本地生；學費雖為三種學校當中最昂貴的一類，但校內所有用英文授課的科目，均由母語為英語的外國老師任教，並跟隨外國的教育制度。如果打算將來讓子女到外國升學，國際學校想必是三類學校中最適合的選擇。現時深圳、珠海等地都有很多優質的國際學校，單是深圳目前已有超過80所國際化學校供大家選擇。

至於民辦學校，又名雙語學校，是用中英雙語授課的私立學校。雖說是雙語教學，但除英文科外，大部分學科都是用中文授課的，而且跟國家開辦的學校相比，收費亦相對昂貴，一年的學費需要幾萬至二十萬元人民幣不等。不過，民辦學校的校園一般都很大，教學上亦比較有彈性，課外活動的種類也非常多：各種球類、游泳、劍擊、棋類、管弦樂器應有盡有；學校也會舉辦或替學生報名參與不同的比賽或表演，讓學生擁有不同的經驗。

筆者朋友的兒子，最近入讀了中山的一所民辦學校，被問到對各學科的看法，他認為這裏的英文科較香港容易，數學科則較香港困難；至於中文科，閱讀理解及書寫方面亦較香港困難，但最不適應的是要學習拼音，因為以往在香港讀書時未曾接觸過。

揀國際學校 方便日後出國留學

不少港人擔心，若安排子女到內地就讀中學，家長是否都需要居於內地呢？其實，內地不少中學都有為外地學生提供宿舍，即使學生需要在周末回家，很多學校也會安排校車接送居於香港的學生，到該區附近的碼頭或是車站，到站後學生再自行轉乘交通工具回港，港人父母毋須過分擔心。無論是本地學校、國際學校和民辦學校都各有其特色和優缺點，只有先了解每一類學校的教學模式及詳細資料，作出評估後再作決定，才可為子女找到最合適的學校！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]