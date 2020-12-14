信用卡優惠重新檢視 疫下儲里數不如揀高回贈

明報記者 王俊騏

說到近期的大型的消費獎賞計劃，自然必數大型連鎖集團牛奶公司早前推出的專屬獎賞計劃「yuu」，並與恒生enJoy信用卡合作，在yuu帳戶綁定該卡後，消費可獲3至4倍積分。不過，可以兌換積分的商戶，也局限於集團旗下的惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA等。如果消費者不欲被綁定，也可考慮其他銀行信用卡。而在選擇信用卡之前，需要先了解個人消費習慣，例如簽卡時較常用於網購、超市購物還是餐飲優惠，再作決定。

匯豐Signature 現金回贈率最高

如果單計現金回贈率，匯豐Visa Signature卡為現時市面上最高。此卡最大賣點是「最紅自主獎賞」及「最紅網上及海外簽帳獎賞」，兩種優惠加起來，共可獲5.6%現金回贈，但每個優惠期回贈上限300元。而且此卡的年薪要求相比其他卡較高，需要有36萬元，匯豐Red卡只需12萬元。

網購使用匯豐Red享4%回贈

在疫情爆發後，政府實施社交距離限制措施，令不少港人都增加了網上購物次數。如果消費者的網購比例較高，使用匯豐Red卡同樣划算。此卡主打網上簽帳4%回贈，新用戶有700元獎賞錢，本地及海外簽帳回贈則較低約1％。有網上簽帳優惠的還有恒生MPOWER卡，以流動支付的本地消費、網購及外幣簽帳獲5%回贈，迎新優惠有700元Cash Dollars，或8張MCL戲票及100元Cash Dollars。

市面上有2%回贈的信用卡有Citi Cash Back Card，在外幣、餐飲及酒店簽帳有2%回贈，其他本地簽帳，八達通自動增值、自動轉帳繳費等都有1%回贈。迎新有700元現金回贈，或超市現金券或香港文華東方酒店雙人下午茶。EarnMORE銀聯卡更是所有簽帳都有2%回贈，包括本地零售、餐飲、網購、海外簽帳、八達通自動增值等，不設簽帳要求及回贈上限。新客戶可獲空氣清新機或按摩器或500元現金回贈。

WeWa銀聯卡 專攻年輕學生

信銀國際Motion信用卡亦有2％回贈優惠，但限於首6個月的本地零售及海外簽帳，迎新送旅行篋或日式電熱鍋或400元現金回贈。另外有些信用卡專攻年輕學生，例如WeWa銀聯卡推出旅遊、看電影、卡拉OK和及主題樂園消費有高達4%回贈，其他本地及海外簽帳回贈則有0.4％。迎新獲藍牙耳機或肌肉按摩槍或500元現金回贈。

留意部分回贈有簽帳額要求

不過消費者要留意各信用卡的回贈上限或有關條款，例如EarnMORE銀聯卡的2％回贈，只限全年簽帳額20萬元，其後簽帳則獲1%回贈。主打所有簽帳1.5％回贈的渣打Simply Cash Visa卡，則不設最低簽帳要求及回贈上限。

總結而言，如果消費者想尋找最高回贈信用卡，匯豐Visa Signature卡自為首選，但入場條件高，而且回贈設上限。而恒生MPOWER卡年薪門檻較低只需15萬元，每月簽滿3000元便有5％回贈，而且包括網購及流動支付消費。其他有2％回贈的信用卡，不少迎新優惠較豐富，如空氣清新機及酒店下午茶等。消費者要留心有些信用卡設回贈上限，更要留意回贈所需的簽帳要求，細心留意有關條款後再作選擇。

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