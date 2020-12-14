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施永青：美壓華不變 港人只能押注中國

【明報專訊】美國各州代表選舉人將在今天投票選出總統，結果可說是塵埃落定。「107動力」召集人何民傑，最近邀請中原地產創辦人兼知名評論員施永青，以及堅策研究中心顧問劉培榮一起探討美國選舉後最新情况，以及對全球政經的啟示。當中施永青認為，不論誰當選美國總統，美國都不會改變壓抑中國崛起的政策，香港人也別無選擇，只能「買」中國這一邊。

【施】：施永青 【劉】：劉培榮 【何】：何民傑

【施】：我一直看好特朗普會勝出，我不會看民調，民調只是表象。整個西方社會都在向右轉，歐洲右派已經陸續抬頭，強調本土主義、民粹主義，本土優先，還有歧視不同宗教、種族的人等。西班牙、意大利、法國以前傾向左，但右派已經在這些國家抬頭，議席上增加。美國在上一屆選舉已右派上台，特朗普明顯代表右派。即使是拜登上台，都是屬於右派。

【劉】：拜登取得民主黨的參選資格，其實向民主黨的進步派作出了妥協。民主黨進步派所提倡的政策，與特朗普相當接近。民主黨的進步派其實比較右傾。

【施】：特朗普一定較拜登右，特朗普右傾代表潮流，掌握政治經濟影響力的人，其實都在轉右，如果這風氣延續，最能代表美國未來發展。特朗普今次敗陣，下一次選舉都是另一個特朗普勝出。

歐美世界右傾成大趨勢

【何】：今次投票結果與民調預測有頗大的落差，是否民調機構、智庫可以結業？

【劉】：民調有趣的現象，好多時受訪者不會真心說出難堪的答案，例如我們問煙民是否吸煙者，吸煙者可能顧及自己形象，聲稱自己不食煙。今次總統大選之前，特朗普的聲譽以及媒體形象均較差，今次選舉民調時發現拜登領先很多，但最後得票其實不算差，這很大原因是好多被訪者不願意將心中想法誠實說出來。

【施】：部分政黨策略是在做民調時會訛稱投票給對方，這樣可以麻醉對手。特朗普的激進支持者可能用上這種策略。

【何】：無論選國會議員也好，投票選總統也好，美國明顯出現兩極化，香港於去年開始兩極化情况也特別嚴重。會否和互聯網的生態有關？

【施】：互聯網的生態反而是次要，互聯網無疑令部分人變得激進、極端，但我覺得最大原因是資本主義制度已運作好些年，積聚的問題陸續曝露出來，一個人也好，機構也好，國家也好，一個制度推翻舊的制度，有好多新鮮活力，優勢比較明顯，可向上衝，但去到某些位置，就如我們的身體，積累的垃圾愈多，機能開始衰退，後期只能修修補補，出了問題便頭痛醫頭，腳痛醫腳。本身的生命力在下降，實際上需要動大手術，令他們更新，重新起步。這個過程中，社會便會出現分化。

美英選舉制度 催生兩極化

【劉】：有一個情况是礙於美國選舉制度，即winner take all，簡單多數制，贏了全取，不似其他西方國家採用比例代表制，例如德國、意大利，每個人都投其所好，議會陣營比較分散，這情况施政自然不太暢順，因為議會沒有絕對大多數，但利益及代表相對均衡，所以這些地方少了嚴重分化情况，因為每個階層都有代表在議會。

【施】：英國和美國是接近兩黨制，好處是一旦勝出，權力相對較大，施政較暢順。歐洲這些多黨制，比例代表制，令經濟發展受到很多阻滯，政策未執行到，第二個又上場，便前功盡廢。

【何】：上一屆美國總統選之後，出了劍橋分析事件，發現英國脫歐的公投，以至上一次希拉里對特朗普的選舉，對用上這間公司，利用社交網絡和大數據，特朗普特別發出一些信息予基層的白人男士，並用上美女圖像吸引他們觀看。社交網站的精細化，令到選舉和從政者，集中精力吸引最極端的支持者。

民主選舉 有量無質

【施】：這容易被一些短期利益所誘惑的劣根性充分發揮出來。某種程度是對民主制度的破壞。民主制度最大問題是有量無質，怎樣令選票不單代表量的公平性，每一票亦應要表達智慧的分別。由於民主制度沒有這個能力，將來會出問題。

【劉】：尤其是在大選前後幾個月，美國不少城市都是封城，好多選民留在家中，沒有辦法接觸其他人，很多時都只能透過手機及電腦接觸外間的信息。社交媒體知道個別選民喜好，便投其所好，愈會分發相關信息，分化愈來愈遠，各走極端。

【施】：我一直主張，選票要分開兩部分，一是反映公平性，一人一票，另一反映功能性，即社會上不同角色的人，按照社會扮演的角色輕重，有不同比重的投票。功能組別的選舉，確是有其價值。金融業在香港扮演的角色好重，相關從業員的投票比重是否應多一些呢？

【何】：特朗普執政後兩年對中國的態度相對嚴苛，未來會否有新方向？

中美關係 一弛一張

【施】：美國要對付中國，防止中國崛起威脅美國領袖的地位的國策不會改變，這是美國利益根本所在，圍堵中國其實在奧巴馬時代已經開始，而且做得未必差過特朗普。即使拜登上台，中國不應對美國有太多幻想。今次中美角力將會是一場持久戰，像潮水湧上岸一弛一張。打壓中國是維護美國利益，所以所有總統候選人都要旗幟鮮明打壓中國。但你發現打壓中國，未必一次便能取勝。好似中美貿易戰打了近兩年，美國貿易赤字減少了幾多呢？我認為，無論最後誰人上台，都會修補雙方關係，修補當然不會高調進行，但一定會鬆。如果不鬆只會影響自己。

【何】：香港人在中美夾縫之間應如何自處呢？

【施】：香港人無得選擇，只能買中國這邊。

【劉】：不論誰人做總統，作為香港市民，確沒有太多可以改變的地方。

【何】：之前見到底特律等店舖，買手槍的店舖出現大排長龍，擔心有衝突發生。

【施】：我有在美國的華裔的朋友，以前不購買槍，現在都要購買，他們確有些恐懼，擔心自身安全。今次有機會出事。

【劉】：很多州的商舖，都落閘加板，害怕有破壞及突發事件發生。選舉前後數日都沒有做生意。

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