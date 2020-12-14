經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：賓館變身過渡屋 地盡其用達雙贏

【明報專訊】香港房屋短缺問題嚴重，惟覓地及興建永久住宅樓宇需時，政府遂於去年施政報告提出，在3年內提供1.5萬個過渡性房屋單位的目標，旨在暫時紓緩正在輪候公屋的基層家庭住屋需要，避免他們要長期捱貴租、住劏房。然而即使是過渡房屋，其覓地建屋過程也未如想像般順利、快捷和便宜，首批過渡房屋單位起得又慢、又少、又貴，令人擔心政府難以如期達標。

適逢新冠肺炎疫情爆發，全球旅遊業陷入停頓，本港不少酒店及賓館都十室九空，部分更面臨結業。政府因此在今年施政報告提議，最快在明年首季推出先導計劃，資助非政府組織租用入住率遍低的酒店和賓館單位作為過渡房屋，希望可增加及加快過渡房屋供應，同時支援現正水深火熱的酒店及賓館業界，協助他們渡過難關，以期在疫情消失、旅遊業復蘇時可迅速東山再起。

事實上，早於政府作出宣布前，已有不少深受黑暴及疫情打擊的市區賓館，被人合法或非法地改為劏房出租。現在改由有經驗、非牟利的志願團體營辦這類「賓館劏房」，再加上政府的適當資助，其租金一定較平，居住環境與管理亦會比私營劏房好，對基層租戶、業界與業主而言都是好事，亦符合筆者一直倡議的「地盡其用」和「一地多用」原則。

租金釐定考驗政府智慧

不過，有關計劃要順利推行，還須解決多個問題。首先是向酒店或賓館東主支付的租金水平，如太低會令一些位置與質素較佳的酒店及賓館卻步，太高則要提供更多公帑補貼，隨時又會被扣「官商勾結」、「利益輸送」的帽子。

其次是年期問題，政府原意是最少租用3年，業界則只願承諾借用兩年，以便在疫情退卻後立即重操故業。兩年租用期對租戶與營運團體而言都偏短，加上需時作出一定程度的改裝、地契條款的處理、甄選合資格租戶及安排搬遷等，令實際入住時間更短，影響住客遷入的意欲及增加將來要求他們搬走的困難，對計劃的可行性造成疑問。此外，酒店及賓館房間與普通住宅單位的最大分別，是前者不設廚房，一般規定不能在房內煮食，轉做過渡性房屋後需否放寬呢？如放寬會否產生嚴重的消防問題呢？不少市區賓館的房間面積極細，只能供1至2人居住，與優先協助家庭住戶的原則出現錯配。

政府及相關志願團體必須小心處理上述問題，務求幫到最多及最有需要的市民，同時減少濫用，避免衍生其他安全及社區問題。希望各方以理性和積極的態度解決問題，令計劃能盡早實現，帶來多贏結果！

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

上 / 下一篇新聞

中環近2萬呎舖變身快閃店 短租3個月 低底租高分成避免丟吉
中環近2萬呎舖變身快閃店 短租3個月 低底租高分成避免丟吉
翠華中環巨舖一拆三 月租19萬起
翠華中環巨舖一拆三 月租19萬起
中區甲廈空置率8.1% 海嘯後新高
中區甲廈空置率8.1% 海嘯後新高
第一城周末9成交 6年半最旺
第一城周末9成交 6年半最旺
一手沽60伙 兩月半最淡靜周末
一手沽60伙 兩月半最淡靜周末
安聯鍾秀霞：中資股明上半年有支持 看好醫械電動車新能源
安聯鍾秀霞：中資股明上半年有支持 看好醫械電動車新能源
投資「新經濟股」科網龍頭升勢料放緩
投資「新經濟股」科網龍頭升勢料放緩
炒復蘇吼價值股 中資航運資源勝港銀
炒復蘇吼價值股 中資航運資源勝港銀
百達Luca Paolini：經濟復蘇人幣升 看好中資消費股
百達Luca Paolini：經濟復蘇人幣升 看好中資消費股
許漢忠任新巴城巴新董事 輝山前秘書加盟 股權雖已易手 董事名單仍現鄭氏影子
許漢忠任新巴城巴新董事 輝山前秘書加盟 股權雖已易手 董事名單仍現鄭氏影子
中資漢思持股少 話事權大
中資漢思持股少 話事權大
WeLab Bank開業不到半年 CEO謝學海辭任 近一年以來第三名高層離職
WeLab Bank開業不到半年 CEO謝學海辭任 近一年以來第三名高層離職
強積金半自由行8年 累計逾62萬宗轉移
強積金半自由行8年 累計逾62萬宗轉移
人行副行長：加強信用評級行業監管
人行副行長：加強信用評級行業監管
招行伙京東開設直銷銀行
招行伙京東開設直銷銀行
報告倡滬建頂級金融中心 目標2035年建成 比肩紐約倫敦
報告倡滬建頂級金融中心 目標2035年建成 比肩紐約倫敦
話你知：國務院多年目標 原定今年須達成
話你知：國務院多年目標 原定今年須達成
疫下保社交距離 本間高爾夫績佳
疫下保社交距離 本間高爾夫績佳
愛爾蘭股權計劃公司駐港吸內地客 Global Shares：面向初創推股權管理SaaS平台
愛爾蘭股權計劃公司駐港吸內地客 Global Shares：面向初創推股權管理SaaS平台
睿見教育大灣區拓校網 發展在線教學管理業務
睿見教育大灣區拓校網 發展在線教學管理業務
洛陽鉬業5.5億美元 收購剛果（金）銅鈷礦
洛陽鉬業5.5億美元 收購剛果（金）銅鈷礦
語音叫外賣平台獲兩商場採用
語音叫外賣平台獲兩商場採用
疫情過後 擬拓外國市場
疫情過後 擬拓外國市場
張兆聰：利好消息多 Snap順勢買入
張兆聰：利好消息多 Snap順勢買入
鄺翠玲：買舊樓村屋留意按揭安排
鄺翠玲：買舊樓村屋留意按揭安排
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：季績勝預期 美團牛51063
金子：季績勝預期 美團牛51063
張兆聰：來季美股值博率勝A股
張兆聰：來季美股值博率勝A股
潘啓才：鳳祥股權異動炒上契機
潘啓才：鳳祥股權異動炒上契機
陳大為：內循環成功 前提是多元化
陳大為：內循環成功 前提是多元化
施永青：美壓華不變 港人只能押注中國
施永青：美壓華不變 港人只能押注中國
信用卡優惠重新檢視 疫下儲里數不如揀高回贈
信用卡優惠重新檢視 疫下儲里數不如揀高回贈
沈永年：大灣區學校怎樣選擇？
沈永年：大灣區學校怎樣選擇？
趙海珠：美元弱勢將延至2021年
趙海珠：美元弱勢將延至2021年
謝紹榮：港股倘被踢出指數 後果嚴重
謝紹榮：港股倘被踢出指數 後果嚴重
黃德几：頤海積極拓第三方業務
黃德几：頤海積極拓第三方業務
陸振球：領展合退休收息一族
陸振球：領展合退休收息一族
陸振球：鈾礦股急升 反映地緣政治升溫？
陸振球：鈾礦股急升 反映地緣政治升溫？
林少陽：明年投資市場勿期望過高
林少陽：明年投資市場勿期望過高
李聲揚：IPO狂潮「錢作怪」
李聲揚：IPO狂潮「錢作怪」
潘迪藍：fb被控壟斷或分拆 啟動新科技投資周期
潘迪藍：fb被控壟斷或分拆 啟動新科技投資周期
蘇沛豐：百勝中國追落後 明年看562元
蘇沛豐：百勝中國追落後 明年看562元
李順威：股市大升後多會續升
李順威：股市大升後多會續升
劉思明：舊經濟股受壓 品牌消費看俏
劉思明：舊經濟股受壓 品牌消費看俏
何啟聰：趁破頂資金獲利 小米沽17399
何啟聰：趁破頂資金獲利 小米沽17399
瑞銀亞洲：憧憬可追落後 阿里購22405
瑞銀亞洲：憧憬可追落後 阿里購22405
摩根大通亞洲：展新輪汽車下鄉 吉利購16869
摩根大通亞洲：展新輪汽車下鄉 吉利購16869
周顯：疫情下 上巿公司賣殼求生無門
周顯：疫情下 上巿公司賣殼求生無門
何國良：中國可再生能源潛力巨大
何國良：中國可再生能源潛力巨大
張佩儀：中港股看好科技金融消費板塊
張佩儀：中港股看好科技金融消費板塊
王弼：高息股有望爆上追落後
王弼：高息股有望爆上追落後
曾淵滄：疫苗快啟用 留意經濟復蘇股
曾淵滄：疫苗快啟用 留意經濟復蘇股
湯文亮：樓市今年不死 明年更不會死
湯文亮：樓市今年不死 明年更不會死
陳永傑：耶倫+鮑威爾 美元軟樓價穩
陳永傑：耶倫+鮑威爾 美元軟樓價穩
廖偉強：地產代理是專業的行業
廖偉強：地產代理是專業的行業
布少明：地產代理10年變遷
布少明：地產代理10年變遷
李志成：資金續泊港 低息撐樓市
李志成：資金續泊港 低息撐樓市
帝御‧星濤 更近青山灣海邊
帝御‧星濤 更近青山灣海邊
尚悅本月疫下開齋 呎價1.38萬
尚悅本月疫下開齋 呎價1.38萬
基金：分散投資非美元資產
基金：分散投資非美元資產