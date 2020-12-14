謝偉銓：賓館變身過渡屋 地盡其用達雙贏

適逢新冠肺炎疫情爆發，全球旅遊業陷入停頓，本港不少酒店及賓館都十室九空，部分更面臨結業。政府因此在今年施政報告提議，最快在明年首季推出先導計劃，資助非政府組織租用入住率遍低的酒店和賓館單位作為過渡房屋，希望可增加及加快過渡房屋供應，同時支援現正水深火熱的酒店及賓館業界，協助他們渡過難關，以期在疫情消失、旅遊業復蘇時可迅速東山再起。

事實上，早於政府作出宣布前，已有不少深受黑暴及疫情打擊的市區賓館，被人合法或非法地改為劏房出租。現在改由有經驗、非牟利的志願團體營辦這類「賓館劏房」，再加上政府的適當資助，其租金一定較平，居住環境與管理亦會比私營劏房好，對基層租戶、業界與業主而言都是好事，亦符合筆者一直倡議的「地盡其用」和「一地多用」原則。

租金釐定考驗政府智慧

不過，有關計劃要順利推行，還須解決多個問題。首先是向酒店或賓館東主支付的租金水平，如太低會令一些位置與質素較佳的酒店及賓館卻步，太高則要提供更多公帑補貼，隨時又會被扣「官商勾結」、「利益輸送」的帽子。

其次是年期問題，政府原意是最少租用3年，業界則只願承諾借用兩年，以便在疫情退卻後立即重操故業。兩年租用期對租戶與營運團體而言都偏短，加上需時作出一定程度的改裝、地契條款的處理、甄選合資格租戶及安排搬遷等，令實際入住時間更短，影響住客遷入的意欲及增加將來要求他們搬走的困難，對計劃的可行性造成疑問。此外，酒店及賓館房間與普通住宅單位的最大分別，是前者不設廚房，一般規定不能在房內煮食，轉做過渡性房屋後需否放寬呢？如放寬會否產生嚴重的消防問題呢？不少市區賓館的房間面積極細，只能供1至2人居住，與優先協助家庭住戶的原則出現錯配。

政府及相關志願團體必須小心處理上述問題，務求幫到最多及最有需要的市民，同時減少濫用，避免衍生其他安全及社區問題。希望各方以理性和積極的態度解決問題，令計劃能盡早實現，帶來多贏結果！

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]