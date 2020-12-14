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陳大為：內循環成功 前提是多元化

【明報專訊】在海外經濟，特別是美國的經濟，其增長有機會進入「政策和資金投入邊際效用遞減」的階段，對於一向是其最大貿易伙伴的中國，影響已經不小。加上地緣緊張，脫鈎（Decoupling）的態勢有加快的迹象（就算沒有地緣問題，單單因疫症帶來的供應鏈波動，足以令各國，包括中國，要重新思考產業鏈的本土和國際之間的配搭），中國政府提出加強內循環，即擴大內需，再和國家扶持的產業結合，一邊加強核心產業的全球競爭力，另一方面讓居民有更強的消費支持第三產業，替代製造業帶來的經濟增長。即內外雙循環也。

內循環能否實行？得，關鍵是怎樣內循環。極端至單純的自給自足，萬事不外求的經濟，也不是不成。畢竟在地理大發現和工業革命前，除了沿地中海的一些城邦國家比較依賴遠距離跨境貿易外，其餘大部分的國家，都是自給自足為主的農產經濟。以中國來說，就算去到商業和海外貿易極為繁榮的宋代，經濟的底蘊仍然是以內部產銷為主。當然，宋代以農業社會計算是發展得很繁榮了，但與工業革命後的社會相比，仍瞠乎其後。清代在全面開關前，跟已工業化的歐洲的差距，就更不用多說。

實行內循環不是閉關

當然，中國政府也清楚指明，加強內循環不是閉關，所以也就毋須在此處糾纏。

其實，內循環是可以work的，前提是要多元化。

讀者可能都聽過一則故事：在一條街上，某餐廳的豬肉拉麵紅了，一般人就會一窩蜂在同一條街上開十幾家賣同一款的拉麵舖，結果不但頂爛市，也會把同一種原材料炒貴，最終在惡性競爭下，就算不執笠，亦只能艱苦經營，產品和服務低水平之餘，資本亦無從積累。

而如果是精於做生意的猶太人，見到有人做豬肉拉麵，就算仍然係飲食，就寧可做其他食品：或西餐、或咖哩、或甜品。而有了幾家食店，也會開凍肉鋪、菜檔、生果檔等等就近供應，亦會開賣廚具店、家俬舖、電器舖等等。這樣可凝聚成一小社區，生意多樣，供應多樣化，競爭合理化，可滿足不同顧客的不同需求，商戶亦能競爭中有互補，更多少能夠積存資本，作將來的發展。

政府要夠開放反應要快

以上雖然只是類似寓言故事一則，但重點卻在其中——多元化和市場化。

那麼政府是否沒有角色？非也。只是政府並不是起「教你班哩民和商人做乜生意和點做生意」的作用，造成一窩蜂短炒的現象，而是「鼓勵試新和試錯，對成功者提供發展，給失敗者翻身的機會，並保障其業權和健全市場。前沿發展由市場帶領，政府負責在各種軟和硬的基建上提供支持。這同時要求政府要足夠開放和反應靈敏，互動中糾偏，才能形成內循環的生態環境。所以，成與不成，就端視內循環點做了。

dtwchan@yahoo.com

[陳大為 世界為觀]

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