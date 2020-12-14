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潘啓才：鳳祥股權異動炒上契機

【明報專訊】今日要介紹鳳祥（9977）這隻股份，今年7月16日上市，是一家主要從事養雞、牲口屠宰，以及生產及銷售雞肉製品業務的公司。這隻股份自上市以來表現其實一般，當時以招股價下限3.33元上市，浮浮沉沉，短暫升過上4元後，好快又插水，最低跌到2.13元，少了一截。最近才升返上招股價水平，市盈率（PE）都是5倍左右。

白羽雞苗價開始「瘋漲」

為何會這樣呢？皆因其收入好容易受雞苗價格影響而大幅波動，加上業務主要是上游加工，同消費者之間隔了多重關卡，缺乏自家品牌，導致估值偏低。另外，當時山東鳳祥的財政狀况亦不太樂觀，2016至2018年，山東鳳祥的資本負債比率分別為111.0%、127.9%、104.2%，連續3年資不抵債，直至2019年，才下降到60.4%，欠落出面不少街數，所以股價搞咁耐都沒有起色。但近排山東鳳祥形勢就開始扭轉，首先在雞苗價格方面，中國白羽雞苗價格自11月初開始「瘋漲」，短短12天暴漲156%，而近日，歐洲禽流感疫情爆發後持續擴散，加大中國雞苗短缺，令相關行業有望受益。

大量轉倉活動 股價仍有炒作空間

跟住在銷售方面，山東鳳祥在零售市場上開始有顯著的進步，新零售業務實現銷售收入約2億元人民幣，同比增長132.6%，反映這家公司有能力自行在市場上銷售產品，可以擺脫經銷商的層層剝削，有助提高競爭力同估值。另一個要留意的地方就是這隻股的股權有異動，招銀國際證券在這個星期大幅增持。反映有大量轉倉活動在這兩個星期出現，山東鳳祥的股價亦在這兩個星期升了不少，好可能正是炒上去的時機，大家可以密切留意。

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[潘啓才 通天財技]

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