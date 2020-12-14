張兆聰：利好消息多 Snap順勢買入

至於五礦（1208）表現較令筆者失望。銅價繼續反覆偏強，但升破2017年高位後升勢略見放緩。其實有色金屬股與有色金屬價格不是同步，五礦升幅最大最急時，銅價並沒有很強勢，到近期銅價強勢，反而幾隻金屬股都出現回吐。股價反映的是投資者對金屬價格的預期，要進一步再升，需要銅價超預期走高。筆者仍會持有，多觀察一段時間再作決定。

fb遭起訴 市場不擔心

美國聯邦監管機構和超過45個州的檢察官起訴社交媒體巨頭臉書（facebook），指控其採取非法手段收購對手扼殺競爭。消息公布當日拖累美股下跌，傳媒報道的標題都好像facebook快將被肢解，但股價下跌幅度有限，市場根本不是太擔心。

美國是一個法治社會，壟斷指控要成立，必須要有大量證據。現在市場尚有Twitter、Snap、Pinterest等其他社交媒體，這不是說facebook必定勝訴，但至少情况並不悲觀。

當然，facebook經營手段頗霸道，憑着自身的巨大客戶基礎和流量，每當發現對手Snap有新的熱門功能後，便立即推出類似的產品，令對手無法追趕。但面對法律挑戰，這個局面會否出現改變？筆者覺得是有可能的。

另外，近期Snap也有比較多利好消息。首先，Twitter在其iOS移動應用程序中推出了一項新功能，該功能使用戶可以將推文分享到Snapchat上。登錄到Snapchat應用程序的移動Twitter用戶，現在可以點擊一條推文，並通過快照或與他人分享給朋友。此舉對於Snap絕對有正面影響。

伙化妝品牌推虛擬產品 或助提升收入

巴黎歐萊雅近日推出了針對社交媒體的虛擬化妝產品「Signature Faces」，該AR濾鏡現已在Instagram、Snapchat、Snap Camera上推出。用戶可以使用該濾鏡試用Garnier、Lancôme、巴黎歐萊雅和美寶蓮等品牌的虛擬產品。此舉也令Snap的收入有更有想像空間。

本周會沽出黃金ETF（2840）和ITB，減持1000股中升（0881），買入150股Snap（SNAP）和30股MongoDB（MDB）。

[張兆聰 穩增長百萬倉]