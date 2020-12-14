語音叫外賣平台獲兩商場採用

明報記者 薛偉傑

Imago創辦人李忠信表示，公司成立於2018年底，主要業務是承接大公司外判語音分析工作，因為公司之前辦公室在上環，每逢吃午飯時都非常困難，所以想到研發一個用語音落單的外賣平台。

公司在2019年底開始開發「芝麻開飯」（www.sesameeat.com），由於之前已經有研究人工智能（AI）技術當中的「自然語言處理技術」（NLP），所以對於平台的開發工作有相當大幫助。不過，仍然有兩個困難需要克服，第一就是搜集更多普通人叫外賣的語音資料；第二，用戶毋須事先安裝程式，所以芝麻開飯不以手機App形式運作，而是以網頁的形式運作，設計上會相對較困難。

約1個月光顧人次以百計

到今年7月，芝麻開飯已經大致開發成功，分別獲得美國某餐廳及本地台式茶飲店木衛二使用。其後，認識了尖沙嘴The ONE和銅鑼灣皇室堡的員工，讓商場的食肆透過芝麻開飯來接外賣訂單，兩個商場很快決定採用。10月底開始，消費者可以分別透過兩個商場的網頁theone.sesameeat.com和windsorhouse.sesameeat.com，以語音方式向兩個商場各10多間食肆落單訂外賣，然後到時候自取。

公司會在合作食肆的廚房安裝一部顯示器，每當有消費者透過芝麻開飯訂外賣，顯示器會顯示新訂單並發出「叮叮」聲，以提醒廚房的員工。據公司粗略統計，截至11月，曾經登入上述兩個網頁試用語音叫外賣的已逾1000人次，真正光顧的亦人次以百計。

支援廣東話英語 辨識準確率93%

現時芝麻開飯支援廣東話和英語，語音辨識準確率約93%。一般香港人叫外賣時可能使用的廣東話口語及夾雜英文字，例如會夾雜Pizza、Latte等英文字，大致都能夠處理。此外，公司特別考慮到香港人的習慣，若食肆有提供小辣、少甜、少冰等選項，用戶亦可一次過連續讀出來，以節省時間。甚至可以在最後加一句「係咁多」來代表想結帳。此外，用戶想重複訂上一次光顧食肆的食物和飲品，可以講「照舊」即可。至於冇心水的用戶，則可以問「有乜嘢好食？」，平台的人工智能程式就會推薦食物。

不過，現時有些步驟仍必須用人手操作，例如最初選定食肆及最後使用信用卡或GPay付款等。

選食肆付款方式仍需手動

李忠信表示，現時公司正在與另外兩個商場商討合作，未來不排除和全港性的外賣平台合作，向它們提供整套技術。因為公司可以提供一個程式接口（API）和外賣Apps對接。若外賣平台提出要求，甚至可以將伺服器放在它們的公司。

另外，有一家有數十間分店的連鎖食肆要求芝麻開飯開發一個WhatsApp版本，讓其顧客可以在WhatsApp內用語音叫外賣。雙方已於上月簽下初步協議，公司希望趕及在今年底或明年初開發完成。

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