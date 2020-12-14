睿見教育大灣區拓校網 發展在線教學管理業務

料新業務未來兩三年可錄盈利

李久常稱，在預見大灣區對優質教學持續有需求，因此集團擬在區內發展更多學校，當中更有意於未有覆蓋的城市如深圳等地開設學校。雖然在深圳物色面積200或300畝土地建設K12學校會有困難，但他們尚有空間透過租賃等形式發展，及由集團全資營運及管理。至於在已建校的城市方面，集團會繼續多建一、兩所學校營運。

開發高等院校 計劃2022年開校

在開發高等院校方面，計劃在2022年開校，李久常說，集團與哈爾濱工業大學合作，主要是因為哈工大的課程加入大數據、人工智能、化工原材料等產業，睿見可藉此引入對方的課程甚至接入其團隊，與企業開發人力定制培訓，令集團收取學費之外，開拓至向大企業收費渠道，估計大灣區的客源足以支持發展。儘管睿見同時要物色新校、擴校甚至開發高等院校，但他指出，集團尚有10多億元（人民幣、下同）授信額度未用，融資渠道尚多，可支持發展所需。

他估計，新建K12學校按每名學生需要投入5至6萬元，擴校按每名學生約需投入2至3萬元，高等教院校會投入更高，具體投資待估算。李稱，集團旗下學校已於5月全面恢復教學，新收生學費續上升，當中東莞區學費增幅最多，平均逾兩成。就算疫情持續，其已開展線上教育，同時亦有學校找睿見提供線下評估及培訓管理，他期望該等新業務未來2、3年內能發展到有數千萬元盈利的目標。至於開拓輕資產業務，他料未來一兩年起逐步落實。