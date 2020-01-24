愛爾蘭股權計劃公司駐港吸內地客 Global Shares：面向初創推股權管理SaaS平台

明報記者 馬迪帆

吳昊介紹，公司於本港目前有逾40名客戶，當中多為內地企業，傳統行業及新興產業公司各佔半，有初創亦有大中小企業，且吸引之處是公司服務成本較低。他表示，公司今年面向初創推出股權管理SaaS平台，可幫助初創員工及高管追蹤股份價值，現時全球已有逾千家企業採用。

他直言，公司原本預想今年在亞太區大展拳腳，但受到新冠病毒疫情影響，部分客戶未能按預想般發行新產品、或其上市計劃要擱置，因此也相應未有採用新股權服務。但吳昊認為，疫下行業普遍受影響，相信公司能靠差異化路線完成反彈。

吳昊表示，內地當局近年正逐步釐清就股權激勵服務的監管條例，亦見到央視等官方媒體介紹此類服務，相信中國市場環境較以往更有利。

助初創員工及高管追蹤股份價值

Global Shares股東之一為愛爾蘭企業局（Enterprise Ireland），乃愛爾蘭政府旗下輔助當地企業營商的機構。 愛爾蘭企業局亞太區金融服務及金融科技主管Mo Harvey表示，當局入股的公司中，現時約有20家在港有業務，多為金融科技及生物科技企業，未見受到《港區國安法》影響。

英國脫歐 愛爾蘭企業外闖尋商機

Harvey表示，過去一年本地地緣政治形勢雖緊張，但愛爾蘭企業對打入中港市場的興趣有增無減。她解釋，在英國「脫歐」背景下，愛爾蘭企業轉而尋找其他地區商機，亞太區便成為重要方向之一。