愛爾蘭股權計劃公司駐港吸內地客 Global Shares：面向初創推股權管理SaaS平台

【明報專訊】科創公司掛牌後員工即變富豪，此類新聞愈發常見，背後是員工股權激勵計劃近年大為興起，亦吸引歐洲公司來港覓商機。愛爾蘭股權計劃公司Global Shares約3年前來港設立辦公室，現時客戶中已有商湯科技、字節跳動等大客。雖然公司於歐美服務不少藍籌股，但來港後要從零做起。Global Shares亞太區董事總經理吳昊接受本報訪問時表示，在港分部現時有20多名員工，雖然規模不大，但看好內地企業對服務的需求，將繼續研在港拓展計劃。
明報記者 馬迪帆
吳昊介紹，公司於本港目前有逾40名客戶，當中多為內地企業，傳統行業及新興產業公司各佔半，有初創亦有大中小企業，且吸引之處是公司服務成本較低。他表示，公司今年面向初創推出股權管理SaaS平台，可幫助初創員工及高管追蹤股份價值，現時全球已有逾千家企業採用。
他直言，公司原本預想今年在亞太區大展拳腳，但受到新冠病毒疫情影響，部分客戶未能按預想般發行新產品、或其上市計劃要擱置，因此也相應未有採用新股權服務。但吳昊認為，疫下行業普遍受影響，相信公司能靠差異化路線完成反彈。
吳昊表示，內地當局近年正逐步釐清就股權激勵服務的監管條例，亦見到央視等官方媒體介紹此類服務，相信中國市場環境較以往更有利。
助初創員工及高管追蹤股份價值
Global Shares股東之一為愛爾蘭企業局（Enterprise Ireland），乃愛爾蘭政府旗下輔助當地企業營商的機構。 愛爾蘭企業局亞太區金融服務及金融科技主管Mo Harvey表示，當局入股的公司中，現時約有20家在港有業務，多為金融科技及生物科技企業，未見受到《港區國安法》影響。
英國脫歐 愛爾蘭企業外闖尋商機
Harvey表示，過去一年本地地緣政治形勢雖緊張，但愛爾蘭企業對打入中港市場的興趣有增無減。她解釋，在英國「脫歐」背景下，愛爾蘭企業轉而尋找其他地區商機，亞太區便成為重要方向之一。