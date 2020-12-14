疫下保社交距離 本間高爾夫績佳

新手重產品性能 中日豪客佔多

她認為，新開始打高爾夫的消費者對產品性能要求更高，球桿要更好打，而歐美市場消費者對價格較敏感，亞洲市場打球人群的經濟較富庶，對價格敏感度較低。集團主要產品線分為「Beres」及「Tour World」，前者最低零售價為1.5萬美元（約11.7萬港元），目標客群年齡較高；後者針對年輕人市場，價格約3000美元（約2.34萬港元）。中國現時更傾向中高檔市場，「Beres」佔約六成球桿銷售，日本則佔約三至四成。另一方面中國「Tour World」銷售亦不斷上升。

邊蔚文表示，中國自營店數量在上半財年淨減少4間至33間，主要受疫情影響，大部分機場及高鐵店舖暫停營業，集團決定合約到期不續租或提早結業，相信至年底店舖數目會呈淨增長，開店將集中在北上廣深，其他城市就透過經銷商銷售。

美日銷售回穩 料全年可復蘇七成

日本是本間高爾夫最主要市場，今年上半財年當地收入按年下跌59.6%至18.6億日圓，佔總收入比例由43.4%大跌23.4個百分點至20.5%。邊蔚文解釋，日本於4月爆發疫情，自營店須暫時關閉，加上第三方客戶採購量下跌，令收入下跌。自7、8月店舖銷售已回復至去年水平，11月開始更有輕微增長，如新冠病毒不再大規模爆發，有信心該市場全年可回復去年七至八成銷售。

北美方面，邊蔚文表示疫情影響較日本更嚴重，確診人數高企，加上社會運動不少店舖被攻擊，影響整體零售行業復蘇，現時疫苗消息出台，集團銷售亦由9月開始復蘇，但下半財年未必能彌補之前的損失，預計全年可復蘇七至八成。