報告倡滬建頂級金融中心 目標2035年建成 比肩紐約倫敦

明報記者

報告羅列8方面、共計31條建議，以達成「2035目標」（見表），涵蓋對外開放、引進人才、降低稅收等多方面。例如報告建議，應增強國債市場流動性，發展高收益債券市場及綠色金融市場等。

籲建政策性科技銀行金融信息庫

報告亦建議，內地可在金融科技方面發力，例如建立國家政策性科技銀行，建立金融信息庫等。實際上，上海市上周四（10日）曾就「十四五」規劃公布建議，其中包括一份官方「2035目標」，指上海現時已經基本建成國際經濟、金融、貿易及航運的「四大中心」，下一步則要着眼於提升國際競爭力。

於同一論壇上，曾任英倫銀行前行長金默文（Mervyn King）則表示，在全球化衰落的情况下，全球金融中心的概念或被區域金融中心所取代，而上海很有可能成為區域金融中心。

英央行前行長：放鬆資本管制成關鍵

他表示，若上海要進一步吸引外資，內地監管部門應該避免「過分複雜」，亦要確保金融機構的安全運行，同時要保證外資機構不會受到太多政治影響。他續表示，中國能否放鬆資本管制，亦對上海成為金融中心的前景十分重要。

是次有份呼籲上海2035年建成頂尖全球IFC的國家金融與發展實驗室（NIFD），為中國社會科學院旗下智庫。根據其網站介紹，其前身最早於2005年設立，當時被視為「國家級金融智庫」，隨後因為社科院陸續設立十多家金融經濟研究機構，最終全部智庫於2015年合併，成為現時的NIFD。智庫現時與多個內地官方部門合作，除發布報告，亦組織年會及論壇等。