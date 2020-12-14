人行副行長：加強信用評級行業監管

指存評級虛高 事前預警功能弱等問題

他指出，信用評級是債券市場的重要基礎性制度安排，關乎資本市場健康發展大局，評級行業應總結經驗教訓，堅持職業操守，提升評級質量。此外，監管機構、發行人及投資人等各方均應盡責，共同推動評級行業發展。

潘功勝又強調，人行將會聯合相關部門，共同加強債券市場評級行業的監督管理，強化市場紀律。他表示，措施旨在推動內地評級技術進步，提高評級質量，提升信用等級區分度，進一步推動評級監管統一，發揮評級機構債券市場「看門人」的作用，促進評級行業的健康發展。

有內媒引述評級行業人士指，由債券發行人付款的信用評級收費模式易產生評級虛高問題，相信未來監管部門將進一步加強協調配合，通過加強對債市評級行業監管，加大對違法違規行為的處罰力度，緩解和改善中國評級行業的問題。