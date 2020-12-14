經濟

強積金半自由行8年 累計逾62萬宗轉移

【明報專訊】積金局2012年推出俗稱「半自由行」的僱員自選安排（ECA），打工仔可自行選擇受託人和計劃。數據顯示，半自由行實施8年，累計62.3萬宗成功轉移個案，即平均每7名強積金成員當中，有一人曾經轉移過。惟「全自由行」卻因對冲問題而遙遙無期，積金局主席黃友嘉接受本報訪問時表示，取消對沖的安排有助成員增加退休保障，要視乎市民對改革的接受程度，但最終須由政策局決定。

黃友嘉：取消對冲有助增退休保障

根據積金局數據顯示，截至今年8月，ECA累計成功轉移62.3萬宗個案；以強積金計劃成員總數約445.9萬人計算，平均每7至8人成功轉移一次。轉移高峰期為2018年的9.2萬宗，較2017年的8.7萬宗，急增5.7%；而今年首8個月已錄得6萬宗。

強積金制度自2000年12月起實施，對沖機制一直沿用至今逾廿載。在此機制下，法例允許僱主解僱員工時，以強積金戶口中由僱主供款的部分，提取其累算權益以抵銷須付的遣散費或長期服務金，為有效及準確地計算僱主供款部分的權益，因此全自由行一直未落實。

事實上，行政長官林鄭月娥於2018年的《施政報告》中，已建議廢除強積金對冲機制，惟早前勞福局推遲至下屆立法會才提交取消強積金對冲草案。黃友嘉表示，若強積金對冲問題能按時間表解決，對成員存款於強積金計劃內作退休打算有一定幫助，惟需要視乎成員對改革的接受程度，最終須由政策局決定。

可扣稅自願供款 累計25億

儘管強積金一直受成員批評，但制度發展廿年至今，成員對計劃的參與度和自主性日漸提高。資料顯示，自願性供款由2003年的21億元增加至去年129億元，升幅逾5.2倍，佔每年強積金總供款額約17%。同時，可扣稅自願性供款（TVC）由去年4月推出後，至今年10月已有逾4.2萬個帳戶，總供款額25億元，平均每個帳戶有5.8萬元。

政府早前放寬強積金基金於A股及房託的投資限制。問及積金局會否加推個別行業基金，黃友嘉認為市面上的基金選擇足夠，強調強積金是成員的長期投資，需要確保基金做到分散投資風險。若產品只投資個別板塊，或會面對更多不確定性。

另外，黃友嘉透露，預設投資策略（DIS）由2017年推出至今，旗下兩款基金投資表現理想；核心累積基金累積回報率平均為6.3%，65歲後基金則有4.8%。

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