WeLab Bank開業不到半年 CEO謝學海辭任 近一年以來第三名高層離職

暫由李家達替任 直至另行通知

而據市場消息指，該行CTO（首席技術官）周子健（Kenneth Chau）亦已請辭，將於下月離任。雖然早前該行曾發生事故，但據悉他是以到齡退休為由請辭。

周子健在加盟WeLab前，在星展銀行任職高級副總裁，據聞周子健已接近退休年齡。本報昨晚向WeLab Bank查詢，至截稿前未有回覆。

傳CTO周子健亦已請辭 下月離任

WeLab Bank於今年7月底正式開業，至9月推出高息活動優惠時，系統因負荷問題，令客戶一度無法登入其手機應用程式，該行及後即升級部分雲端架構的設計，並且增加平台的容量與運算力。

對於CEO謝學海請辭，WeLab Bank發言人則回應指，謝學海辭職是因已因為家庭理由請辭，集團對此感到可惜但仍尊重他的個人決定，並非常感過往為WeLab Bank作出的貢獻，帶領WeLab Bank達到多個里程碑，包括帶領銀行於今年7月正式營業。

7月底開業 9月曾發生技術故障

發言人強調，WeLab Bank是由一個非常專業和經驗豐富的管理團隊帶領，並得到WeLab集團的支持，日後亦將繼續如常順利運作。而替任的李家達，加入WeLab集團已超過7年，是WeLab集團成立後的第一名員工並從一開始已參與WeLab Bank的籌建。

發言人續稱，董事會和集團管理層對於在李家達帶領下的WeLab Bank能持續發展充滿信心。

這已是WeLab Bank近一年以來第三名高層離任，在去年12月底，前任WeLab Bank行政總裁、有「卡王」之稱的梁永祥離任，當時的原因是退休。該行其後委任前台灣渣打銀行首席財務官謝學海為CEO，但謝學海上任不足一年，至今亦已辭任。