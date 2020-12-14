中資漢思持股少 話事權大

重大議案須漢思代表贊成

不過，宣布收購當日，漢思能源的通告其實透露了較多有關匯達交通的架構及股東協議細節。據通告，匯達交通董事局成員中，善水佔5席，漢思及Ascendal各佔1席，但如有重大議案，須最少一名善水提名董事及一名漢思提名董事齊投贊成票才可通過，即漢思代表在重大決策上的權力，與善水代表其實平起平坐。此外，漢思亦享有優先購買權，如果善水之後要沽售兩巴股份，漢思可優先買入，Ascendal則無此優先權。

善水日後倘沽兩巴股份 漢思可優先買入

而在成立匯達交通一事上，漢思需要出資約1.19億元，不過公司同時以先舊後新配售1.75億股，配售價0.33元，所得淨額5600萬元用於支付成立匯達交通的代價。換句話說漢思只拿出了約6300萬元，卻擁有跟善水相若的話事權。

再者，匯達交通亦與中信銀行訂立貸款協議，由財團將持股抵押予中信換來18億元貸款融資，因此無論日後善水欲沽貨離場，還是匯達交通財政困難，兩巴股權不是由漢思優先購買，便是由中信以債權人身分接管，兩者都是中資。