許漢忠任新巴城巴新董事 輝山前秘書加盟 股權雖已易手 董事名單仍現鄭氏影子

明報記者 陳子凌

公司查冊資料顯示，除了鄭家純與鄒德榮，新創建非執董杜家駒、林煒瀚；與新世界關係非淺的律師鍾國昌等已在交易完成當日辭任兩巴董事。留下來的原董事只有新創建行政總裁馬紹祥、兩巴董事總經理鍾澤文、人力資源及財務總監吳智光和工程總監李廣威。而新委任兩巴董事的名單中，除了成立善水資本的周大福舊人張堃及善水資本管理合伙人馬良，還包括了許漢忠、周曉思，以及本港施氏家族的施榮懷為兩巴新董事。

鄭家純及新創建公司秘書鄒德榮已辭任

至截稿前，仍未能聯絡許、周、施三人因何同意出任兩巴董事。許漢忠於2015年被鄭家純重金招聘加入新創建任副行政總裁，2017年才離開，今次頗有老臣回巢之意；而周曉思雖是以善水高層身分進入董事會，但他本身與鄭家關係不淺，除與張堃同為善水創辦人，他亦曾任內地民企輝山乳業公司秘書，而且是在鄭家入股同年加入，2017年鄭家沽貨後、輝山爆煲前夕便告離職 。至於施榮懷與鄭家無直接關係，只是他曾與鄭家純任同屆全國政協；此外，有指曾出任施榮懷旗下多間公司董事的張憲民，與張堃關係不淺，兩人曾聯名置業。

至此，兩巴易主已塵埃落定，只不過，無論是牽頭交易的張堃，以及新董事當中的許漢忠和周曉思均具「鄭氏色彩」。

周曉思以善水高層身分進董事會

自去年7月以來，已多次傳出鄭氏家族欲「甩手」兩巴，惟事涉本港公共交通業務，加上當時社會情况，市場高度關注兩巴會否「染紅」。有證券業人士認為，以本港過去一段時間的政治氣氛，如果新創建直接將兩巴售予中資，難免會受到輿論壓力，甚至不排除被網民呼籲「罷搭」，因此先由信得過的中間人買下兩巴並管理一段時間去「過冷河」，為之後再出售鋪路也非不可能。

再者，兩巴主要股東善水資本由私募基金Templewater I, L.P.擁有，只要有中資企業投資於該基金，便變相間接持有兩巴權益。