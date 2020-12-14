百達Luca Paolini：經濟復蘇人幣升 看好中資消費股

Paolini預測，由於新冠疫苗的應用有助經濟重啟，預料2021年環球GDP有中個位數（mid-single digit）的增長，但他強調，是次疫情的影響深遠，令環球GDP將被永久削減約4個百分點，故他認為，目前環球經濟的最大風險是，央行邊際性收緊流動性的時間過早或力度過大，令經濟再次跌入衰退的深淵；他預測，六大全球主要央行未來兩年仍會繼續擴張資產負債表，惟相關放水規模料會由今年的8.4萬億美元縮減至3.1萬億美元。

內地主要經濟指數重返疫前水平

環球經濟同步復蘇，加上美國財赤上升和聯儲局持續干預的預期下，Paolini估計，2021年美元將繼續疲弱，有利資金進一步流入新興市場，特別是在率先走出疫情、經濟復蘇的中國股市。他表示，中國大多數主要經濟活動的指標，包括工業生產、汽車銷售和出口等，已經返回或高於2019年12月的水平，並將進一步改善，雖然零售銷售早前略有滯後，但相信未來幾個月私人消費將逐步恢復。

Paolini強調，內地GDP明年增長可望提速，居民可支配收入回升，本身已對消費市場屬正面，加上人民幣升值可期，他目前在中資股中，最看好便是消費板塊。

另外，在美股三大指數道指、標指及納指因應9月疫情升溫分別下跌2.28%、3.92%及5.16%後，10初投資者普遍對後市頗審慎，惟普信美國股票投資組合專家Eric Papesh在《Money Monday》第269期（10月5日出版）封面故事專訪中指出，市場目前聚焦於美國經濟已於第二季見底，正步入復蘇周期，加上市場資金充裕，利好美股，並且預料中小型股跑贏大型股，準確預測過去兩個多月美股大漲小回、屢創新高的強勢，而反映中小型股表現的羅素2000指數上月更勁升18.29%。

普信普樂維：續看好美股 中小型股較佳

普信亞太區多元資產主管普樂維（Thomas Poullaouec）上周三在投資研討會上前瞻2021年美股走勢，與Papesh受訪時的看法相若，指美股目前估值仍然合理，當中，以中小型股有較多投資機會。他認為，假如投資者能夠主動及妥善管理風險，未來10年投資組合中仍可投資六成於股票，屬增長型資產，餘下四成則持有債券、美元、外幣及另類投資等防守型資產。

MSCI全球指數上月以來持續破頂，上周三創歷史新高2652點後，中後期略為回吐，周五收報2621點，市盈率仍高達32.5倍，相信令不少投資者卻步。

央行放水壓低債息 推升股票估值

不過，正如百達Luca Paolini上文所說，環球央行近月在疫情後大量印鈔，為市場帶來更大變化，普樂維則以專業投資者常用的估值方法──股票風險溢價（Equity Risk Premium）來估值，其計算方法是將盈利率（Equity Yield 即市盈率的倒數，若市盈率為32.5倍，盈利率則為1/32.5，即3.07%）減3個月美國國債或BBB評級債券孳息率，指2017年以來MSCI全球指數的股票風險溢價大致上保持平穩，目前估值不算貴。《Money Monday》分析，背後原因當然是環球央行近月大幅放水推低債息所致，從中亦可見央行貨幣政策對股市的確有巨大影響力。

[封面故事]