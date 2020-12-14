百達Luca Paolini：經濟復蘇人幣升 看好中資消費股

【明報專訊】本港經濟正受第四波新冠病毒疫情重擊，而這其實亦是歐美主要國家今年3月以來持續面對的困局，即使這樣，美股三大指數及MSCI環球指數近日仍然屢創新高，投資者普遍認為是全球央行因應疫情刺激經濟印鈔向市場放水所致。到底放水力度多大呢？瑞士百達資產管理首席策略師Luca Paolini上周四在投資研討會上有量化的分析，指美國、歐洲、日本、中國、英國及瑞士等六大全球主要央行今年料通過擴張資產負債表向市場注入多達8.4萬億美元（見圖），歐美日央行印鈔主要是支持當地政府以財政政策刺激經濟，也就是說，若沒有印鈔救市的話，環球經濟早已深度衰退，而副作用便是資金氾濫推升全球股市。
Paolini預測，由於新冠疫苗的應用有助經濟重啟，預料2021年環球GDP有中個位數（mid-single digit）的增長，但他強調，是次疫情的影響深遠，令環球GDP將被永久削減約4個百分點，故他認為，目前環球經濟的最大風險是，央行邊際性收緊流動性的時間過早或力度過大，令經濟再次跌入衰退的深淵；他預測，六大全球主要央行未來兩年仍會繼續擴張資產負債表，惟相關放水規模料會由今年的8.4萬億美元縮減至3.1萬億美元。
內地主要經濟指數重返疫前水平
環球經濟同步復蘇，加上美國財赤上升和聯儲局持續干預的預期下，Paolini估計，2021年美元將繼續疲弱，有利資金進一步流入新興市場，特別是在率先走出疫情、經濟復蘇的中國股市。他表示，中國大多數主要經濟活動的指標，包括工業生產、汽車銷售和出口等，已經返回或高於2019年12月的水平，並將進一步改善，雖然零售銷售早前略有滯後，但相信未來幾個月私人消費將逐步恢復。
Paolini強調，內地GDP明年增長可望提速，居民可支配收入回升，本身已對消費市場屬正面，加上人民幣升值可期，他目前在中資股中，最看好便是消費板塊。
另外，在美股三大指數道指、標指及納指因應9月疫情升溫分別下跌2.28%、3.92%及5.16%後，10初投資者普遍對後市頗審慎，惟普信美國股票投資組合專家Eric Papesh在《Money Monday》第269期（10月5日出版）封面故事專訪中指出，市場目前聚焦於美國經濟已於第二季見底，正步入復蘇周期，加上市場資金充裕，利好美股，並且預料中小型股跑贏大型股，準確預測過去兩個多月美股大漲小回、屢創新高的強勢，而反映中小型股表現的羅素2000指數上月更勁升18.29%。
普信普樂維：續看好美股 中小型股較佳
普信亞太區多元資產主管普樂維（Thomas Poullaouec）上周三在投資研討會上前瞻2021年美股走勢，與Papesh受訪時的看法相若，指美股目前估值仍然合理，當中，以中小型股有較多投資機會。他認為，假如投資者能夠主動及妥善管理風險，未來10年投資組合中仍可投資六成於股票，屬增長型資產，餘下四成則持有債券、美元、外幣及另類投資等防守型資產。
MSCI全球指數上月以來持續破頂，上周三創歷史新高2652點後，中後期略為回吐，周五收報2621點，市盈率仍高達32.5倍，相信令不少投資者卻步。
央行放水壓低債息 推升股票估值
不過，正如百達Luca Paolini上文所說，環球央行近月在疫情後大量印鈔，為市場帶來更大變化，普樂維則以專業投資者常用的估值方法──股票風險溢價（Equity Risk Premium）來估值，其計算方法是將盈利率（Equity Yield 即市盈率的倒數，若市盈率為32.5倍，盈利率則為1/32.5，即3.07%）減3個月美國國債或BBB評級債券孳息率，指2017年以來MSCI全球指數的股票風險溢價大致上保持平穩，目前估值不算貴。《Money Monday》分析，背後原因當然是環球央行近月大幅放水推低債息所致，從中亦可見央行貨幣政策對股市的確有巨大影響力。