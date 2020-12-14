經濟
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炒復蘇吼價值股 中資航運資源勝港銀

【明報專訊】本季以來資金曾由增長股分流至價值股，吉利（0175）及匯控（0005）股價分別上升42.86%及39.77%，為表現最佳的兩隻恒指成分股；藍籌以外，除了多隻新能源股急升外，航運股中遠海控（1919）及資源股中國鋁業（2600）均有近八成升幅。

 鍾秀霞指出，由於增長股在今年首三季已有很好表現，至第三季底增長股與價值股的估值差距亦屬多年高位，加上疫苗面世在即帶來明年經濟復蘇的憧憬，不少基金經理本季以來減持增長股鎖定利潤，轉買估值相對吸引的價值股，令本季出現比較明顯的板塊輪動。

 至於在眾多價值股中如何選擇呢？鍾秀霞透露，就中資股而言，安聯除了考慮其會否受惠經濟周期性復蘇外，也會留意其供給側改革的情况，「內地不少行業過去幾年均沒有新增產能，包括集裝箱航運及某些商品，若我們要投資某一股票，除了留意周期的需求回升外，亦要看供應，這樣才可以放心持有較長時間」。

港經濟未走出困境 港銀貸款壞帳料升

另外，由於本港經濟仍未走出困境，鍾秀霞對本地銀行股的看法仍然審慎，「大家也知道本港正面對第四波疫情，經濟仍然在受難中，尚未看到有復蘇的迹象；本港銀行近年貸款增長一定程度上依賴按揭貸款，但近月樓市已明顯放緩，樓價亦有輕微調整，而且銀行予零售、旅遊行業，以及予其他中小企貸款壞帳會否因為疫情而顯著上升呢？這也是需要擔心的。所以我覺得本地銀行股股價短期進一步上升的催化劑有限，要等本港經濟情况改善再說」。

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