投資「新經濟股」科網龍頭升勢料放緩

鍾秀霞分析，科網龍頭股面對監管風險，不止是中國的情况，美國亦有類似聲音，令該板塊出現估值下調，「當它們已發展至這樣大的規模，有這麼大的影響力，監管亦要同步跟進，因此可能會出現新的監管架構。我覺得中美科網龍頭股仍然是增長股，但市場早前沒有考慮到收緊監管的風險，現時便要計算這些風險，股價亦已出現調整，將來的發展會更健康」。

中資科網龍頭股股價將來如何發展，鍾秀霞認為，首先要看監管細則出台時針對哪些行業及企業，以及企業本身如何藉創新應對挑戰，「過去一段時間我們看到中資科網龍頭股不斷革新，由網絡遊戲或網上外賣此單一主要盈利來源，拓展至不同增長點，個別業務更已走出中國，所以我覺得最終也要看公司的創新及執行能力」。

監管風險升 考驗創新執行能力

鍾秀霞強調，市場近年熱捧「新經濟股」，原因是盈利高增長，有吸引力，而既然是「新經濟股」，即每隔一段時間又會有新興事物出現，而基金經理的責任便是發掘新的「新經濟股」，即使它們未必會取代現時的巨型科網公司，仍然值得留意，「投資者也是很現實的，予某一股票高估值便期待高增長，也會比較其他股票是否有更吸引的投資機會」。

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