經濟
封面故事

安聯鍾秀霞：中資股明上半年有支持 看好醫械電動車新能源

【明報專訊】美股三大指數上周均回吐，拖累恒指亦下跌330點或1.23%，今期封面故事由安聯投資高級基金經理鍾秀霞 、瑞士百達資產管理首席策略師Luca Paolini及普信亞太區多元資產主管普樂維（Thomas Poullaouec）分析最新形勢。鍾秀霞認為，內地經濟增長提速，加上貨幣及財政政策利好，預料中資股至明年上半年仍有支持，看好消費、醫療器械、電動車及新能源等板塊；Paolini亦認為，內地經濟向好，人民幣持續升值，利好消費股；普樂維則指出，美股估值現仍合理，當中，以中小型股有較多投資機會。

明報記者 葉創成

 匯控（0005）、中資金融股及受美國制裁陰霾拖累的中移動（0941）股價領跌（見表1），恒指上周下跌330點或1.23%，惟52隻藍籌中仍有16隻上升，整體表現差異擴大；藍籌之外，個別新能源股繼續走強，例如上期封面故事點評的保利協鑫（3800）便上升22.22%；新股熱潮亦持續，分別在上周二及周五掛牌、集資淨額分別達265億元及50億元的網上醫療股京東健康（6618）及潮流玩具股泡泡瑪特（9992），周五收市價分別高於招股價72.85%及79.22%。可以說，投資者目前要在港股賺錢，挑選板塊或股票變得更加重要，安聯的投資專家近年在這方面有良好往績（見圖、表2），因此今期亦專訪鍾秀霞就此詳細分析。 

鍾秀霞首先指出，安聯預測中資股在今年餘下時間及明年上半年仍會有支持，「我們看到中國經濟過去幾個月復蘇情况頗為理想，相對其他國家較快走出新冠病毒疫情的影響，不論是消費、投資或經理人採購（PMI）等數據均有改善，上月出口數據更屬非常強勁，原因是全球其他國家的庫存較低，有一段時間需要補庫存，因此中國經濟料不止本季表現理想，增長動力亦有望至少持續至明年上半年，這對股票市場屬正面。政策方面，即使我們也覺得貨幣政策將不及過往寬鬆，轉為比較中性，但短期見不到會大幅收緊的可能性，流動性仍然充裕；財政政策亦會繼續帶來支持，因為在內循環的政策大方向下，政府會在稅務及收入分配方面做功夫，希望可以改善民生、刺激消費」。

 醫療器械遇集中採購 研發能力高端產品致勝

板塊方面，鍾秀霞仍然看好醫療器械及電動車兩大板塊的前景，「首先，我們繼續看好醫療器械股，尤其是產品針對中高端市場的，因為中央政府在內地醫療器械的大眾市場（mass market）現已推出集中採購（Group Purchasing Organizations、GPO）政策，根據早前仿製藥市場集採的經驗，中標價均會較此前的市價大跌，相關藥股亦因此出現很大的估值下調，我們覺得大眾市場的醫療器械也有機會面對此情况，所以我們要選擇研發能力比較強、產品屬中高端的醫療器械股，而且不要只靠一兩個產品，否則一旦這些產品被列入集採行列，帶來的負面影響便比較大。綜合來說，一定要精挑細選」。

「第二，我們對電動車股的的看法仍然正面，不過，港股基本上沒有純電動車股，而即使有幾間純電動車股在美國上市，但估值已高至難以計算，反映市場對其前景有非常樂觀的預測。因此，我們轉為以另一方式投資電動車，看看有沒有某些設備及材料可以從中受惠，這些投資標的較多在A股上市」。

 太陽能發電成本效率升 平價上網可期

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆在上期封面故事分析，中國已表示二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和，因此看好新能源股，鍾秀霞也同意有關觀點，並認為太陽能股勝風電股。

 「新能源股我們也有研究、也有參與，目前是比較偏好太陽能股，原因是在太陽能設備過去多年已大幅跌價的同時，太陽能板（solar panel）的轉換效率（conversion efficiency）卻隨着科技發展而提高，令太陽能發電已變得愈來愈有競爭力，市場預期在未來一至兩年內地愈來愈多地區的太陽能發電場可以實現平價上網（grid parity）、即按照傳統能源上網電價出售、不需要政府補貼也能有合理利潤，在此情况下，整體太陽能產業也會有更大的發展潛力。不過，我們不認為短期內地各大城市均會湧現太陽能發電場，因為汲取早年過度投資導致行業繁榮後蕭條（boom and bust）的教訓，目前只會有紀律地慢慢累進投資，畢竟所制定的減排目標也屬中長期的時間表」。

 消費龍頭料整合市場 估值溢價合理

除了上述三大新興行業外，鍾秀霞亦看好屬舊經濟的消費股，「近年內地居民的人均收入上升，正出現消費升級現象，消費者的品牌意識（brand awareness）提高，會去買一些知名品牌（well-established brand），對品牌的忠誠度（brand loyalty）增強不少，尤其是對食品便更重視安全，因此做得好與不好的企業是會有明顯分化的，在此情况下，投資者若看好消費股，即使付出較高溢價也會去買龍頭股，再加上市場現時流動性充裕，消費龍頭股的估值便水漲船高」。

鍾秀霞表示，看好消費龍頭股已是市場共識，但一個要問的問題是，它較同業整體股份的平均估值應該享有多少溢價？她認為要視乎其增長前景，「例如同業平均估值是20倍市盈率，消費龍頭股應該值40倍抑或是100倍的市盈率呢？要等一段時間後才知道（only over time we can tell），而股票市場永遠是超買或超賣的，我們的工作便要去看看哪些消費龍頭股能夠整合市場、提升佔有率、支持盈利增長，其便值得享有較高溢價」。

[封面故事]

相關字詞﹕本地銀行股 價值股 新經濟股 消費股 太陽能股 電動車股 醫療器械股 安聯投資高級基金經理鍾秀霞

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