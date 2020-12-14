一手沽60伙 兩月半最淡靜周末

按周大跌四成

綜合市場資訊，過去兩日新盤市場只錄得逾60宗成交，較對上一個周末大跌約四成，並為約兩個半月最少。

六成半成交來自弦雅

綜合市場資訊，過去兩日市場錄得約60宗一手買賣，當中最多成交為周六首輪推售53伙的弦雅，售出約39伙，其次已是由恒基物業負責推售、 香港小輪（0050）及帝國集團合作的青山公路青山灣帝御•星濤，兩日共售8伙，其餘樓盤均只錄零星成交。

過去兩日周末，較對上一個周末錄得逾100宗買賣大跌約四成，並為今年10月首個周末（即10月3、4日）兩日錄得約33宗成交後，約兩個半月最少。值得一提的是，當時若連同10月1、2日，一連四日國慶長假，實際錄得約100宗一手成交。

海天晉特色戶呎價2.38萬

不過，亦有發展商以招標形式售出特色單位。新地（0016）將軍澳海天晉昨錄一伙特色戶成交，單位為8座8、9樓C室，實用面積1032方呎，三房一套間隔，連97方呎平台及435方呎天台，成交價2456.16萬元，實呎23,800元。據成交紀錄冊資料顯示，買家採用360天成交期、「至尊無敵King's Key」計劃等。