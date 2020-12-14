第一城周末9成交 6年半最旺

十大屋苑周末22宗 近兩月新高

中原地產分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城本月約兩周已累錄約18宗成交。其中19座中層D室，實用面積327方呎，2房間隔，成交價582萬元，實呎17,798元，原業主2014年5月以363萬元買入單位，帳面獲利219萬元或六成。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，第四波疫情持續，政府收緊限聚令，發展商亦放慢推盤步伐，令一手客源流向二手市場，二手業主見疫情持續，亦願意減價吸客，令二手樓市呈價跌量升局面，相信將持續一段時間。美聯住宅部行政總裁布少明表示，周末未有全新大盤推出，購買力回流二手，刺激上周末十大二手指標屋苑全線錄得承接，預計本月份樓市續以新盤貨尾及二手作主導。

事實上，部分半新盤業主見額印鬆綁，寧願微利離場。市場消息指，啟德OASIS KAI TAK 5座低層A室，實用面積509方呎，2房間隔，以1155萬元售出，實呎22,692元。原業主2017年9月以1076.2萬元一手買入單位，帳面獲利78.8萬元或約7%。