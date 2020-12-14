翠華中環巨舖一拆三 月租19萬起

四層8160呎舖 高峰月租230萬

上述舖位由地庫、地下、閣樓及1樓組成，前身為翠華旗艦店，總面積約8160方呎。資料顯示，翠華早於1998年9月起租用此舖位，2014年月租高見230萬元，呎租約282元；至2017年中，當時市場消息指，翠華在租約期後不再續租，但最終與業主達成協議，以月租130萬元續租3年，較2014年舊租金230萬元大劈100萬元。

呎租僅93元 低高峰價近七成

今年3月，連環有多間分店先後結業的翠華，該集團公布威靈頓街旗艦店同樣結業，當年有傳業主叫價80萬元把舖位招租，比高峰期大減65%，但舖位一直未獲承租。市場消息指，業主最新把物業「一拆三」，最值錢的地下連地庫共約4081方呎樓面，叫租約50萬元，呎租約122元；面積各約2040方呎的閣樓及一樓，分別叫租20萬元及19萬元，呎租98元及93元。

事實上，中環區內近月有多間服裝零售旗艦店結業，目前仍在招租中，由國際時裝品牌TOPSHOP租用的泛海大廈地下及1樓，面積約1.9萬方呎，今年10月結業，該舖最新以150萬元招租，呎租約79元。另一時裝品牌GAP租用的陸海通大廈地庫至2樓共約1.3萬方呎樓面，近月亦結業，現時亦已人去樓空，據悉業主最新以330萬元招租，比2016年GAP所租用的舊租550萬元大跌四成。