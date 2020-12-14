經濟

中環近2萬呎舖變身快閃店 短租3個月 低底租高分成避免丟吉

【明報專訊】甲級商廈林立、投行高消費一族處處可見的中環，向來是奢侈品牌進駐熱點，惟疫情持續惡化下，區內罕見出現十個丟吉巨舖。有業主將旗下巨舖變陣招租，暫只租出其中兩間（見圖），其中位於中環皇后大道中近2萬方呎巨舖，短租3個月予零售品牌代理商，並以「低底租、高分成」形式出租。該租戶更將巨舖打造成快閃店，推出不同主題出售特色產品或協助品牌散貨；每個主題限時不多於10日，以便盡吸限聚令下僅餘的中環人流。

明報記者 甘潔瑩 林尚民

事實上，據戴德梁行最新統計顯示，中環舖位空置率近年持續上升，本季已升至18.3%的歷史新高，比上季的16.9%增加1.4個百分點，更比去年次季、即未發生反修例風暴及新冠疫情前的8.6%多出9.7個百分點。相反，租金則持續下跌，最新一季平均呎租384元，比去年全年的667元低42%。

Esprit前旗艦店 月租高見240萬

世紀疫症重創本港經濟，近期中環巨舖業主開始面對現實，除協成行旗下中環德輔道中55號地舖及1樓的逾7000方呎舖，以18萬元短租予口罩生產商Good Mask，呎租僅約25元，料為區內呎租新低外，震雄集團（0057）或相關人士持有的中環皇后大道中110至116號永恒商業大廈多層巨舖，是中環區內罕有近2萬方呎的巨舖，服裝連鎖品牌Esprit自2014年租用，作為旗下品牌的旗艦店，高峰時月租曾達240萬元，惟品牌今年4月離場後，據悉業主曾大劈舖租五成、以月租120萬元招租，但招租多月仍未能租出，一個月前終獲零售品牌代理Inspire Hub短租3個月，月租大幅劈至六位數。

每10日轉換銷售產品主題

擁有逾20年傳統零售經驗、Inspire Hub創辦人鍾偉明（Hilman）接受本報訪問時透露，是次承租商舖，除繳付基本月租之餘，亦以營業額作租金分成，而商舖業主亦有份參與各個活動的籌劃，務求產生協同效應，不僅達致雙贏局面，更是「一加一大於三」，即業主、租客及消費者同時獲益。翻查資料，租金以營業額分成計算，大多是應用於大型購物中心的商舖，較少在街舖出現，而在零售核心區商舖更為罕見。

租戶指業主參與活動籌劃

鍾偉明表示，疫情下市民不能外遊，也減少外出，零售市道步入寒冬，但市場消費力並沒有減退，假日仍有不少市民外出消費，故大膽向中環巨舖業主提出以短期租用商舖作快閃店，出售產品或協助品牌散貨。他承認，出售的貨品未必是新款貨品，但強調不是散貨場。他續指，雖然現時網購盛行，顧客可隨時隨地購物，但公司將產品歸類，以主題形式在店內推出，期限不多於10日，相信能抓住顧客渴望購買限定產品的心態，刺激他們購物意欲。如本月初，該店以歐美服飾為主題；現時則改為舉辦防疫展銷，推出抗疫產品等。

聖誕及新年長假將至，過去一直是零售黃金檔期，但第四波疫情來勢洶洶，市民消費意欲大受打擊。鍾氏坦言，不擔心業務發展受影響，公司更先後開設3間店舖，除中環店外，另兩間分別設於牛頭角及青衣城商場，他不諱言，疫情下更積極物色開舖地點，而目前已有大型發展商旗下大型商場主動向他們招手，公司現時目標為面積5000方呎以上商舖，並優先考慮寫字樓地區。

相關字詞﹕震雄集團 中環 短租舖 皇后大道中

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