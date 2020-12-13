內地中小銀行前路會更艱難嗎？

欠缺優勢 經濟下滑首當其衝

中小銀行究竟有多難？

資產品質難。時至今日，中小銀行資產品質仍是難解問號，加之股權結構分散，與地方政府也關係微妙。35家省級農村金融機構轄下法人機構數量平均64家，最多的達上百家，股權結構魚龍混雜。內部人控制風險、股東干預公司治理風險、股東資金佔用風險在一些中小銀行並非個案。由於經濟下滑，一旦股東方面臨資本壓力，銀行也會受連鎖影響。

業務競爭難。由於缺乏大銀行的競爭力和覆蓋面，多年來中小銀行大多存款不足，貸款佔資產比例大，缺乏大型商業銀行的中間業務收入作為緩衝，這種情況因為疫情之下經濟增速放緩，更為突顯。此外，中小銀行與區域經濟深度綁定，地區經濟走低，中小行首當其衝。

資本補充難。只有出項、沒有進項，加上不良貸款增加，自然中小銀行要「爆」。面對新冠病毒疫情帶來的長時間衝擊，一些銀行不良資產反彈，壓力驟增，中小金融機構資本缺口迅速擴大。

據中國央行金融穩定局資料，目前內地中小銀行4005家，資產規模近80萬億元（人民幣，下同），佔整個銀行業體量約25%，其中有605家中小銀行資本充足率已低於10.5%的最低監管標準，有532家風險比較高，主要是農村中小金融機構。中國銀保監會主席郭樹清此前也提出，預計今年銀行業要處置3.4萬億元不良資產，而去年為2.3萬億元。

千言萬語一句話：疫情衝擊之下，實體經濟與地區經濟受到影響，中小銀行風險立刻幾何級數暴露，而銀行資金一旦出現問題，當地經濟和企業又必然大受影響。外部環境充滿不確定性，金融監管仍在收緊，中小銀行如何突圍？

首要是補充資本金，讓銀行資本不「斷流」。臨近歲末，監管層為中小銀行注資「補血」明顯提速。財政部宣布先行下達新增專項債額度2000億元，助化解中小銀行風險。央行亦表態指，下階段將加大對中小銀行發行永續債等資本補充工具的支持。最近，首個地方政府發行用於補充中小銀行資本金的專項債出爐，廣東省發行100億元專項債，募集資金將用於補充4家中小銀行的資本金。據不完全統計，2020年已有60多家內地銀行通過發行可轉債、優先股、永續債等方式補充資本金，金額超萬億元。

高利率搶大銀行客 釀新風險

中小行還能做什麼？零售轉型、發展金融科技，都是近期頗多討論的話題，但至今未見明顯突圍。相反，一些中小銀行熱中線上高利率行銷，爭搶大銀行客戶，帶來新的風險。中小銀行的存在不可或缺，但如何生存、發展、轉型仍值得探討。

[馮其十 神州新形勢]