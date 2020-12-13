Paul Hsiao：新一年中國宏觀形勢突出

料成全球經濟增長動力

新興亞洲國家方面，隨經濟復蘇於2021年進入更機械化的階段，復蘇或會較為溫和。印度央行必須在經濟增長放緩的憂慮，以及可能引發過度通脹和貨幣貶值之間取得平衡，而疫情相關開支導致債務上升，或會減低政府推出另一輪財政刺激措施的機會。

其他新興亞洲國家面臨政治風險，可能妨礙經濟增長，越南卻是其中的亮點。由於成功遏止疫情，加上受惠於中美貿易緊張局勢，越南可望錄得正增長。

全球將會密切注視中國作為推動2021年全球經濟增長的主要動力。隨着中國成功遏止疫情，預期2021年增長可望健康回升，加上拜登當選美國總統後中美貿易的不明朗因素可望減少，令即將迎接中共成立一百周年的中國處於有利位置。儘管部分亞洲國家表現理想，但前景普遍黯淡，使中國更加成為該地區以至全球經濟增長的關鍵。

作為亞洲最大的國家，中國率先因疫情而實施針對性的封鎖措施，因而成為首個復蘇的國家，但由於原有的債務水平甚高，因此中國推出的財政及貨幣政策較其他主要經濟體溫和。中國人民銀行今年僅將主要政策利率5年期貸款優惠利率下調15點子，遠低於聯儲局下調的150點子，同時中國政策制定者就疫情公布7240億美元的財政刺激方案，亦與美國公布的2.3萬億美元《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案》（未來可能推出更多刺激措施）相去甚遠。

刺激經濟首選工具

信貸料保持高增長

中國的防疫工作大致成功，官方資料顯示自4月以來每日確診數目基本持平。此外，其他經濟活動指標及流動性指數亦持續反映中國經濟於2020年下半年已回復至接近疫情前的水平。因此，中國可能成為極少數國內生產總值高於疫情前水平的、也是最大的經濟體之一，隨着信貸渠道開放及全球經濟增長復蘇，預期中國經濟可於2021年錄得強勁回升。

我們亦預期，隨着全球繼續從疫情相關的衝擊中恢復過來，貨幣政策將保持溫和；信貸增長（中國首選的刺激經濟渠道）很可能會在2021年持續高企，為經濟增長提供整體的推動力。

柏瑞投資（香港）環球經濟師

[Paul Hsiao 投資全局]