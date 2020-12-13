伍禮賢：疫情影響漸退 蒙牛逢低吸納上望46元

上周京東健康（6618）首發上市，股價強勢畢現並再次帶動新股市場氣氛。市場與之相比較的阿里健康（0241）、平安好醫生（1833）等走勢分化。對比之下，以京東健康目前所處的盈利階段以及市佔率，其市值要高於前兩者絕不為過。

內需政策推動 銷售增長料加快

前文提及消費板塊仍值得關注，投資者可留意蒙牛乳業（2319）。內地「十四五」期間提出的消費政策持續推進，積極釋放居民消費市場潛力。近日乳業板塊明顯當炒，在行業具領先優勢的蒙牛乳業值得看高一線。受疫情影響，內地消費品行業中的飲料市場需求較弱，導致集團的中期業績未如理想。今年6月底止的中期業績，集團收入為375.33億元人民幣，按年下跌5.8%；純利12.12億元人民幣，按年倒退41.7%。期內，毛利146.52億元人民幣，按年下跌5.9%；毛利率39%，亦跌0.1個百分點。

隨疫情的負面影響漸散去，集團在乳業板塊中具良好定位及競爭優勢，其銷售增長有望隨疫情見穩定而持續回暖，加上今年業績基數較低的大前提下，預計明年業績將有不俗的復蘇空間。在政策的推動下，明年內地快速消費品市場的銷售增長將比今年明顯加快。股價近日創出52周新高43.2元，兼穩守多條平均線上。股份強勢畢現，建議趁目前回調吸納，上望46元，39元止蝕。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光新點股]