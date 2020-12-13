萬事達卡：美11月電商消費按年增53%

【明報專訊】當美國的商場、百貨為了聖誕旺季絞盡腦汁吸引人流，愈來愈多消費者改為網上購物。萬事達卡（Mastercard）發表報告，指疫情期間購物活動繼續向網上轉移，11月美國人電子商務支出按年增53%，佔當月零售總額（不包括汽車）的18%。擁有強大網上銷售平台的大型零售商，例如沃爾瑪（Walmart）、Target及Home Depot等，都從購網熱潮受惠。受網購推動，上月的美國零售銷售額按年上升。萬事達卡提供的現金、支票及信用卡付款數據顯示，剔除汽車銷售，美國消費者11月的支出按年增長3.1%。若剔除汽車與汽油，上月的美國消費者支出按年增長5.1%。
零售商提前促銷 11月消費增
由於上月疫情加劇，美國部分地區收緊了防疫措施，令消費者居家的時間增加，食品及家庭用品的開支也有所提升。上月家具和擺設的銷售額按年攀升16%，雜貨的銷售額亦按年增長10%。電子產品和電器的銷售額也在上月按年增長8.2%
萬事達卡表示，由於很多零售商今年提前展開聖誕促銷活動，更多消費者在感恩節後的黑色星期五（傳統購物旺季開始）前，開始假日購物，推動了11月的零售銷售。富國銀行分析師指出，更多人在家煮食、建設新居，使雪櫃、洗碗碟機等電器的銷量增加，令相關的存貨減少，製造商正追趕市場的需求。