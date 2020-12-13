萬事達卡：美11月電商消費按年增53%

零售商提前促銷 11月消費增

由於上月疫情加劇，美國部分地區收緊了防疫措施，令消費者居家的時間增加，食品及家庭用品的開支也有所提升。上月家具和擺設的銷售額按年攀升16%，雜貨的銷售額亦按年增長10%。電子產品和電器的銷售額也在上月按年增長8.2%

萬事達卡表示，由於很多零售商今年提前展開聖誕促銷活動，更多消費者在感恩節後的黑色星期五（傳統購物旺季開始）前，開始假日購物，推動了11月的零售銷售。富國銀行分析師指出，更多人在家煮食、建設新居，使雪櫃、洗碗碟機等電器的銷量增加，令相關的存貨減少，製造商正追趕市場的需求。

[企業地球村]