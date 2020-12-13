商場吸客 聖誕老人隔屏風送歡樂 對講機或視像對話防播疫 小孩訴願望新方式

資料來源：華爾街日報

各種防疫措施，可能影響到節日氣氛。美國傳染病權威專家福奇（Anthony Fauci）早前安慰小朋友，稱聖誕老人不會受病毒影響，因為聖誕老人擁有一切良好的品質，先天免疫能力很好，所以不會將傳染病帶給任何人。

年紀較大接觸人流多

聖誕老人變「染疫高危族」

福奇這番話，當然是為了哄小孩。專業的聖誕老人扮演者往往年紀較大，又或超重肥胖，可能屬於染病高危族。他們有機會接觸到大量購物人潮，可能更容易傳染病毒。基於聖誕老人工作的高危性質，美國衛生及公眾服務部（HHS）曾計劃在感恩節前，給扮演聖誕老人的演員優先接種新冠病毒疫苗，並讓他們向公眾宣傳疫苗的好處。不過相關疫苗未趕及在感恩節前獲批，而該計劃亦胎死腹中。

沒有了疫苗的保障，各大商場挖空心思，安排不同佈景把聖誕老人與小朋友分隔，例如讓聖誕老人坐進透明「水晶球」，又或坐在透明屏風內給小朋友觀賞。部分商場甚至把聖誕老人放在高高的雪橇上，防止他們與小朋友接觸。

特設聖誕老人屏障 節日前大賣

美國得州的貝拉展覽與零售公司（Bella Exhibits and Retail）為多個商場製造了安置聖誕老人的防護雪球（snow globes），並設計了5款聖誕老人屏障。這些屏障由透明的亞加力（Acrylic）膠板製造，價格由987至2802美元（約7700至21,855港元）不等，可隔開聖誕老人與小孩。自9月以來，該公司已賣出約250套聖誕老人防護膠板，當小孩坐在或站在聖誕老人附近拍攝合照，這些膠板並不會在照片呈現。

採用了這些防護膠板的商場，定時為膠板消毒，並控制人流，避免顧客為了與聖誕老人拍照而大排長龍。不過這些屏障為聖誕老人帶來一些交流障礙。田納西州孟菲斯（Memphis）的51歲聖誕老人演員凱爾（Kennison Kyle）向《華爾街日報》稱，坐在直徑6呎的「水晶球」內，很難聽到外面的聲音。凱爾說：「我在專業聖誕老人當中算是比較年輕，聽力也較好，但（要聽小朋友說話）也很難，爸媽有時要幫忙傳話。」

視像聊天 小孩感覺上網課

美國部分商場及百貨公司今年暫停僱用聖誕老人到現場搞氣氛，改為讓聖誕老人在網上與顧客互動。著名的梅西百貨（Macy's），就為顧客提供與聖誕老人網上互動的體驗，讓小朋友在網上與聖誕老人玩遊戲。顧客只要上載自己的照片，就可合成出與聖誕老人的合照。大型百貨Nordstrom則安排聖誕老人與小朋友進行視像對話。

在新澤西州的避風港之蘆葦（The Reeds at Shelter Haven）酒店，安排了聖誕老人與小朋友透過視像會議軟件Zoom對話。不過部分小孩覺得此形式有點像學校安排的網課；也有孩子認為，在電腦看到聖誕老人有點奇怪，希望看到真人現身。

梅西百貨的品牌娛樂業務副總裁特塞羅（Susan Tercero）稱，安排聖誕老人助興，是吸引顧客前往商店的重要策略。很多父母特地帶子女到百貨公司，與聖誕老人及華麗的聖誕佈置合影。

市場研究機構NPD的零售分析師科恩（Marshal Cohen）表示，聖誕老人駐店有助增加人流，從而刺激消費者的購買衝動，而這種即時衝動為節日銷售貢獻25%。

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