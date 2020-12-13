新世界拆售長沙灣商廈沽清 平均呎價1.3萬

大手客8520萬掃4伙

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，繼早前推售大圍新盤柏傲莊後，集團再推售甲級寫字樓項目，同樣創出銷售佳績，反映品牌受市場肯定；也體現集團在幾年前已進駐長沙灣這新核心商業區的策略具前瞻性，正好切合買家對商廈物業的需求。

市場消息指，首輪買家中，約八成是用家，不少是醫生或其他專業服務營運者，其餘兩成是投資者。據悉，有投資者斥資8520.2萬元大手購入4伙，而首輪售出單位最高呎價為16,420元，為疫情後區內商廈新高呎價。

此外，市場消息指，油麻地上海街380至390號上海大廈地下A及B號舖，面積約2300方呎，最新以7000萬元連租約易手，呎價約3.04萬元。據悉，商舖現由萬寧租用，月租16萬元，租期至2021年10月，新買家可享租金回報2.7厘。原業主2012年7月以5520萬元購入商舖，持貨逾8年，帳面獲利1480萬元，物業升值27%。