佳兆業弦雅首推53伙 賣出39伙

本木加推加價最多2%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，獲委託銷售的弦雅以用家主導，因屬小型單位，故吸引不少30歲以下的年輕買家入市，佔近半數，而項目全日售出39伙。

除弦雅外，由香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的屯門青山灣帝御．星濤，昨日亦展開新一輪銷售，共涉123伙，據市場消息昨日售出5伙。昨日一手市場全日共錄得50宗成交（見表）。

另恒地本木經過多輪銷售，累售106伙，佔全盤172伙的62%，套現10.4億元。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，因應市况加推4號價單，共涉18伙 ，折實售價約666.86萬至1442.82萬元，折實實呎25,495至30,800元，折實平均實呎27,808元，整批單位折實總值約1.64億元。韓補充，個別單位售價輕微上調1%至2%。

二手市場方面，疫情持續惡化，有業主心態受影響而減價放售物業。美聯物業區域經理鮑頴鴻表示，灣仔囍滙3座低層G室，屬實用346方呎開放式戶，原業主原以880萬元放售，至10月初減至830萬元，11月爆發第四波疫情後又減至800萬元，再議價後終以765萬元成交，累減115萬元或13%，折合實呎22,110元，成交價較市價低約3%；原業主持貨7年帳面獲利101.62萬元或15%。

囍滙開放式累減115萬沽

此外，荃灣西新晉屋苑海之戀錄高價車位租務成交。市場消息指，5樓一個單號車位最新以月租8500元獲屋苑住戶承租，創荃灣新高。業主今年6月以335萬元購入，現可享租金回報約3厘。